Spareknivens tryk lettes - en smule

- I juni fandt Økonomiudvalget 377 millioner kroner i budgettet via besparelser og engangs-indtægter ved blandt andet salg af ejendomme. Men netop salget af ejendomme betyder, at vi kan tilbageføre cirka 52 millioner kroner, så vi »kun« skal spare 325 millioner kroner. Det betyder, at partierne og fagudvalgene i løbet af september kan komme med ønsker til områder, der skal prioriteres. Eksempelvis børne- og ældreområdet, forklarer borgmesteren.

- 325 millioner kroner er mange penge, men det er ikke et jordskred, og vi skal nok få enderne til at hænge sammen. Men det alvorlige i økonomien er, at vi siden kommunesammenlægningen i 2007 har skåret over en procent ned på budgettet hvert år. Og der er altså grænser for, hvor meget vi kan blive ved med at effektivisere. Undersøgelser viser jo også, at vi er blandt landets allermest veldrevne og effektive kommuner. Vi ligger helt i top, så når vi skal spare yderligere, så betyder det nedskæringer på kernevelfærden, påpeger Jens Ive i Frederiksborg Amts Avis.