Mathias Baadsgaard døde som 16-årig af meningitis sidste år i januar. Nu deler hans mor, Trine Baadsgaard, historien på Facebook i håb om at undgå flere dødsfald på grund af sygdommen. Foto: Facebook

Send til din ven. X Artiklen: Sorgramt mor vil holde løfte til afdød søn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorgramt mor vil holde løfte til afdød søn

Rudersdal - 19. februar 2017 kl. 11:45 Af Joram G, Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For lidt over et år siden mistede Trine Baadsgaard fra Skodsborg sin 16-årige søn Mathias til meningitis. Nu deler hun sin historie på Facebook i håb om at undgå flere dødsfald. I opslaget starter hun derfor med at opfordrer alle til at dele opslaget, så det kan nå ud så bredt som muligt.

»Vores søn Mathias døde af meningitis 16 år gammel i januar sidste år. Fra han fik de første symptomer, som var feber og opkast til hans liv ikke stod til at redde, gik der 24 timer. Mathias havde IKKE nakkestivhed på noget tidspunkt men en stigende hovedpine. De blodansamlinger, der også er et tegn på meningitis, havde han først til allersidst«, skriver Trine Baadsgaard blandt andet i opslaget, der i skrivende stund er delt over 52.000 gange og har fået over 3500 kommentarer.

Efter sønnens død lovede Trine Baadsgaard sig selv og sin afdøde søn, at »ingen unge mennesker og deres forældre skulle være uvidende om, hvor farlig sygdommen er, og hvad man kan gøre for at forhindre den«, og hendes opfordring til andre forældre er derfor klar:

»Få jeres unge mennesker vaccineret. Man KAN faktisk vaccinere mod den meningitis Mathias (Type Y, red.) døde af. Men vi vidste det ikke og havde måske også fravalgt det, hvis vi havde set på, hvor lille risikoen er. Men med den viden jeg har i dag, ville jeg ikke tøve, og derfor skal I have denne viden«.

I løbet af januar i år er to unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år døde af meningitis. Den 17-årige var elev på Birkerød Gymnasium, hvilket efterfølgende gjorde, at 1000 elever, lærere og ansatte på gymnasiet blev vaccineret mod sygdommen. De to nye dødsfald har påvirket Trine Baadsgaard dybt. På Facebook skriver hun:

»Det berører mig dybt, at jeg ikke har været i stand til at holde mit løfte til Mathias! Og lige nu er det som om, at de unge mænd dør om ørerne på mig. Siden Mathias døde for kun et år siden, er to unge mænd på 17 og 18 år også døde af præcis det samme. Det er TRE unge mænd for meget og nu må det STOPPE«.

Derfor er det Trine Baadsgaards håb, at opslaget kan nå ud så bredt som muligt, så flere mennesker bliver informeret om meningitis og faren ved sygdommen.

Sn.dk har været i kontakt med Trine Baadsgaard, som har givet tilladelse til brug af både tekst og fotoet af sønnen Mathias.