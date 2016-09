Se billedserie Gadeteater på Majpladsen fik trukket et stort publikum til. Foto: Joram Menzer

Solskin og Kulturnat lokkede folk på gaden

Rudersdal - 10. september 2016 kl. 07:10 Af Joram Gregers Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan næsten ikke skrive det bedre, om så man forsøgte. Fredagens Kulturnat i Birkerød havde i den grad trukket folk af huse, og den smukke og solfyldte september eftermiddag og aften, var helt sikkert en medvirkende faktor. Derudover var trækplasteret naturligvis de over 60 gratis arrangementer, som Kulturnatten i år bød på. Så mange arrangementer at ingen formentlig ville kunne nå rundt til dem alle, hvad formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Daniel E. Hansen (V), da også bemærkede i sin velkomsttale til den 19. Kulturnat.

- Der er så meget på programmet, at det er umuligt at nå det hele. Jeg håber, at I får set det, I helst vil, og når I glade går fra en oplevelse sender en venlig tanke til alle de ildsjæle, der igennem året har arbejdet på at skabe oplevelser til jer, sagde Daniel E. Hansen, der også sendte en tak til de mange frivillige.

Blandt de nye tiltag spillede Vedbæk Garden op og bag Birkerød Gl. Præstegård havde rollespilklubben Ostland Saga slået et middelalderlignende telt op. Med de mange flotte våben og drabelige kampe trak de store flokke af børn til. Og det er ifølge Sebastian Birk, der er medlem af klubben, netop også håbet.

- Vi vil gerne lære børn at spille live rollespil, så de får en fed oplevelse, som vi selv har haft, da vi var børn, siger Sebastian Birk, de selv har spillet live rollespil i 11 år.

Klubben spiller rollespil i Geels Skov, og hvis man gerne vil være med, kan man finde klubben på Facebook.

En af dem, der havde fundet vej til rollespilarrangementet var Teis Schnipper og hans sønner Otto og Fridolin Schnipper.

- Vi vil gerne være med til at bruge byen, og så er det jo dejligt, at der er nogle initiativrige foreninger, der er aktive, siger Teis Schnipper, der sammen med familien er nytilflyttere til Birkerød og derfor var med til Kulturnatten for første gang.

- Vi er her dels for at støtte op om arrangementet og dels for at opleve byen. Det er jo en fantastisk indgangsvinkel til byen, for vi har ikke et stort netværk endnu, så det er dejligt at komme ud og møde mennesker og at blive dus med byen, siger Teis Schnipper.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Ais lørdag den 10. september.