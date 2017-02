Onsdag formiddag uddelte Guide Michelin i alt 28 stjerner til 24 danske restauranter. Søllerød Kro fik som tidligere en stjerne i den fornemme guide, hvor også Den Røde Cottage i Klampenborg fik en stjerne. Foto:Allan Nørregaard

Søllerød Kro fik en Michelinstjerne

Rudersdal - 22. februar 2017 kl. 13:12 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag blev en rekord-regn af røde Michelin-stjerner kastet ud over danske restauranter, og som så mange gange tidligere var den Søllerød Kro med på den fornemme liste. Op til offentliggørelsen havde Danske Spil Søllerød Kro som største favorit til at gå fra én til to stjerner i den prestige-rige guide, men det blev »kun« ved den ene. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Henne Kirkeby Kro i Henne Kirkeby gik til gengæld en stjerne op og fik to sammen med AOC i København, hvor Geranium som eneste danske restaurant fik flotte tre stjerner.

Alt i alt fik 24 danske restauranter 28 Michelin-stjerner, og det glæder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der ikke er i tvivl om, at de mange Michelin-stjerner til danske restauranter over hele landet vidner om, at Danmark er en markant gastronomisk nation.

- Først og fremmest tillykke til de restauranter, kokke og tjenere, som i dag har modtaget en eller flere Michelin-stjerner. Det er i høj grad Jer, som er med til at sætte Danmark på det gastronomiske verdenskort. Jeg er glad for, at gastronomiske oplevelser ikke længere udelukkende er et storbyfænomen, men at gastronomien er hele Danmarks kendetegn. Én Michelin-stjerne kan skabe ny vækst og nye muligheder i hele lokalområdet, lyder det fra ministeren i en pressemeddelelse.

Regeringen har som klart mål at styrke udviklingen af dansk gastronomi. Gennem innovation skal gastronomien bruges som løftestang for, at flere danske fødevarer kommer ud i verden, og at flere turister vælger Danmark som den næste turistdestination. Derfor kommer regeringen med et udspil, Gastro 2025, der skal sætte rammerne for udviklingen af dansk gastronomi.

I august holder ministeren endvidere det internationale fødevaretopmøde Better Food for More People for andet år i træk, hvor der på tværs af professioner og nationaliteter vil være fokus på gastronomien som platform for udviklingen.

- Jeg har et klart mål om, at Danmark skal være gastronomiens hjemland. På årets finanslov støtter vi det danske Kokkelandshold og Bocuse d'Or. Gastronomien skal bruges som byggesten til at inspirere og iværksætte nye tiltag, så flere mennesker kan få bedre mad. Med det kommende udspil har vi særligt fokus på eksport og branding af dansk gastronomi, siger Esben Lunde Larsen i pressemeddelelsen.

