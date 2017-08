Kristine Thrane, Socialdemokratiet

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokratiets budgettale for 2018-2021 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokratiets budgettale for 2018-2021

Rudersdal - 31. august 2017 kl. 11:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her Socialdemokratiets budgettale, der blev holdt af spidskandidat Kristine Thrane. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Socialdemokratiet er glade for at se, at det går den rigtige vej med økonomien i kommunen, og at der ikke er nye besparelser i år. Når det er sagt, så skal vi huske, at der stadig er flere store besparelser, der blev lagt ind i budgettet sidste år, og som stadig ikke er effektueret.

Socialdemokraterne støtter selvfølgelig op om, at der skal være 100 millioner kroner i kassen i slutningen af budget perioden. Ud fra den betragtning er det ganske rigtigt, at der er et overskud på 28 millioner kroner i 2021. Men går man dybere ned i detaljen, ser man også, at der er et underskud på det specialiserede børneområde.

I 2017 mangler der stadig 21 millioner kroner, og i årene i selve budgetperioden er der også underskud hvert år. Underskuddet skyldes, at udgifterne på dette område er stigende, men også at der er blevet lagt urealistiske og urealiserbare sparemål ind på området. Området er tydeligvis underfinansieret, og det skaber frustration hos både pårørende, medarbejdere og politikere.

Vi socialdemokrater mener, at det er helt åbenlyst, at vi bliver nød til at dække underskuddet på det specialiserede børneområde med penge fra kassebeholdningen - for hvis vi ikke gør det, så betyder det, at Børne- og Skole-området, igen, skal finde besparelser på normalområdet - altså på skolerne og daginstitutionerne - og dermed spare endnu mere end der allerede er lagt op til.

Men med det er overskuddet i 2021 desværre allerede væk. Og det er rigtig ærgerligt, for der er en hel del andre områder, hvor Socialdemokratiet også gerne vil have forbedringer.

Det gode er, at der for en gang skyld faktisk er luft i servicerammen, altså at vi godt må bruge flere penge på service end der er lagt op til i budgettet, og derfor foreslår vi en skattestigning.

Hvis det stod til Socialdemokratiet, så satte vi indkomstskatten op med 0,2-0,3 procent samtidig med, at grundskylden holdes i ro. Det vil give 20-30 millioner kroner ekstra i kassen om året. Og vi vil vel og mærke stadig have den lavest skat i landet.

30 millioner kroner kan virke som lidt i det store billede, men det vil faktisk have en meget stor betydning.

Vi vil nemlig gerne bruge pengene på bedre normeringer i daginstitutionerne, hvor situationen mange steder er presset - og for øvrigt kun bliver endnu værre, hvis vi ikke fjerner besparelsen på for eksempel fast ledelsestid som er lagt ind fra 2019.

Vi vil gerne have rengøring hver anden uge i hjemmeplejen igen, i stedet for hver tredje.

Og så mener vi, at besparelserne på skolerne har været for kraftige både i år, og fortsat er det de næste par år. Det pointerede vi allerede ved sidste års budget, og det gentager vi her. Vi står helt bag de kommissorier, der blevet nedsat for at se på, hvordan man kan gøre tingene smartere på skoleområdet - men det tager tid, det er ikke gjort fra den ene dag til den anden, så det er ikke rimeligt, at høste den økonomiske gevinst før tingene er implementeret.

Samtidig er skolerne stadig inde i en omstillingsproces i forbindelse med skolereformen, flere børn end tidligere bliver inkluderet, og samtidig er skolerne i gang med det store nye projekt »synlig læring«. Det er mange ting på en gang, og så kommer besparelserne lige oven i. Og nu har det vist, sig at resultatet af besparelserne har været, at skolerne i stedet har fyret lærere, og det går naturligvis udover kvaliteten. Vi mener som sagt, at besparelserne har været for store og vil gerne tilbageføre en del af midlerne, om ikke andet, så indtil vi kan se at kommissorierne har haft den ønskede virkning.

Vi ser med tilfredshed på, at der nu endelig ser ud til at komme affaldssortering i kommunen, men vi vil gerne have afsat penge til flere energibesparende projekter og investeringer i alternativ energi.

Da det ikke tyder på, at der er flertal for en skattestigning i år, så vil vi i stedet henstille til at de 20 millioner kroner, der er afsat til en udefineret anlægspulje i stedet bruges på drift, det er slet ikke nok, men det kan trods alt rette op på nogle af de værste sparekrav fra sidste år.

Vi har selvfølgelig mange andre ønsker bl.a. også på anlægssiden, - jeg vil blot nævne nogle her - nogle er allerede så småt i gang, mens andre ligger ude i fremtiden.

* Vi vil gerne have flere cykelstier især til gavn for skolebørnene, men vi vil også stadig meget gerne have en cykel- og gangsti langs Hørsholm Kongevej.

* Vi vil blive ved med at kæmpe for flere almene boliger end de 85, der allerede er på bordet, samt et Fælleshus eller hal på Kajerød-grunden.

* Og vi støtter ideen om et stationsnært Nærum, der både vil være til gavn for erhvervsvirksomheder og beboerne.

På det kulturelle område støtter op vi op om vores biblioteker - og ønsker ikke at spare yderligere. Vi støtter op om Gl. Holtegård projektet og vil meget gerne arbejde videre med projektet om at flytte vedbækfundene tilbage til Vedbæk.

Vi er bestemt også åbne overfor en ny Holte Hal, når der som sagt er finansiering til det.

Jeg vil gerne understrege, at hvis vi ikke sætter skatten op, så har mange af disse projekter lange udsigter, fordi der simpelthen ikke er penge til at udføre dem. Hvilket selvfølgelig er en anden rigtig god grund til at sætte skatten en smule op.

relaterede artikler

Radikales budgettale for 2018-2021 31. august 2017 kl. 11:15

Liberal Alliances budgettale for 2018-2021 31. august 2017 kl. 11:15

Lokallistens budgettale for 2018-2021 31. august 2017 kl. 11:15