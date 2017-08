Snarrådig S-togfører stopper spruttyve

En lokofører i et S-tog var tirsdag årsag til, at to københavnske spruttyve fik stoppet festen, før den var begyndt. De to mænd, som begge er 25 år gamle, havde i Kvickly i Holte fyldt en indkøbskurv med 27 flasker spiritus, som de efterfølgende ikke betalte for, oplyser Nordsjællands Politi. Derefter tog de to mænd S-toget fra Holte Station mod København. Men lokoføreren så de to mænd og kurven med flaskerne, hvilket gjorde ham mistænksom, hvorfor han mellem Holte og Lyngby kontaktede politiet. Herefter holdt han dørene lukkede på Lyngby Station, indtil politiet nåede frem, så de kunne anholde de to mænd, som måtte tilbringe natten i arresten. Ifølge politiet havde de 27 flasker spiritus en samlet værdi på 3390 kroner.