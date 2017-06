Skovlyskolen i Holte trænger til en fysisk opfriskning og har gjort det i en del år efterhånden. Nu har Børne- og skoleudvalget netop godkendt en plan for en renovering af skolen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Skovlyskolen får nu et ansigtsløft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skovlyskolen får nu et ansigtsløft

Rudersdal - 13. juni 2017 kl. 06:04 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børne- og skoleudvalget har lige holdt møde, og her blev en helhedsplan præsenteret og godkendt. Det betyder, at Rudersdal Kommune efter behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan sende første etape af renoveringen af Skovlyskolen i offentligt udbud.

- Første etape af renoveringsopgaven omfatter renovering og efterisolering af tage. Det gælder tagene på skolens hovedbygning og på Granly. Disse opgaver er højt prioriterede, da der er konstateret problemer med indtrængende vand flere steder på skolen. Herudover indeholder etapen udskiftning af ovenlysvinduer, ventilationsanlæg og lofter samt renovering af toiletter, ligesom der vil blive opsat indvendig solafskærmning. Skolen vil også få 750.000 kroner til nyt inventar til at forbedre rammerne for læring og trivsel på skolen, fortæller formanden for Børne- og skoleudvalget, Randi Mondorf (V) i en pressemeddelelse fra kommunen.

Hun fortsætter:

- Jeg er glad for, at vi nu kan komme i gang med nogle meget tiltrængte renoveringsopgaver på Skovlyskolen. Desværre har den nærmere analyse vist, at der var en række opgaver, bl.a. kloakrenovering, som hastede, og dermed fik indflydelse på resten af renoveringen. Men nu er vi i gang, og styregruppen har præsenteret en gennemarbejdet helhedsplan for renoveringen af skolen.

Skoleleder på Skovlyskolen Kirsten Frøhlich Brønd ser også frem til en renovering af skolen:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu får en opdateret skole med fysiske rammer, der stimulerer den gode læring og trivsel. Det er en ingen hemmelighed, at gode og fleksible, fysiske rammer fremmer læringskulturen og virker udviklende både på den enkelte elev og fællesskabet. Nu glæder vi os til, at arbejdet går i gang og vi kan se de fysiske forbedringer dag for dag.

Skolens udearealer skal også renoveres og en bedre udnyttelse af skolens lokaler skal vurderes. Dette vil indgå i en etape 2. Det forventes, at en opgavebeskrivelse for dette vil blive behandlet af Børne- og skoleudvalget på mødet i september.