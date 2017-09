Skoda i Birkerød stiller to hvide Skoda Citygo-biler op foran Mantziusgården på fredag i forbindelse med Kulturnatten. Den ene bil skal byens børn have lov til at tegne på, mens kunstnere og byens voksne skal dekorere den anden. Det fortæller salgschef hos Skoda i Birkerød, Karl Michael Sloth (tv), der har indledt et samarbejde med Mantziuslive og kunstnerisk leder af kulturhuset, Mads Riishede. Foto: Lars Sandager Ramlow

Skoda sætter kunsten i bevægelse

Rudersdal - 06. september 2017 kl. 10:02 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kulturnatten på fredag sætter kunsten i bevægelse. Bogstaveligt talt.

Skoda i Birkerød har tegnet et sølvsponsorat med Kulturcenter Mantzius og sponsorerer blandt andet AddisAbabaBand, der spiller livlig verdensmusik i MantziusLive på fredag. Samtidig stiller bil-forhandleren to hvide Skoda Citygo-biler op foran kulturcentret. Det fortæller salgschef hos Skoda i Birkerød, Karl Michael Sloth til Frederiksborg Amts Avis:

- Vi vil gerne støtte kulturen i Birkerød. Et stærkt kulturliv er med til at trække tilflyttere til byen, og det gavner også erhvervslivet og en virksomhed som vores. Med vores støtte til Mantzius prøver vi at være med til at bryde grænser ned i forhold til, hvad der er kommunalt, og hvad der er erhvervsliv. I min verden skal vi hjælpe hinanden. Vi skal tænke lokalt, handle lokalt og skabe kultur og et attraktivt byrum sammen. Birkerød skal være en levende by, forklarer Karl Michael Sloth.

Ved siden af sidder Mads Riishede, der er kunstnerisk leder af Mantzius. Han glæder sig naturligt nok over samarbejdet, der åbner for en række nye muligheder for kulturcentret:

- Samarbejdet med Skoda på Kulturnatten opstod i forbindelse med et erhvervsmøde og efter, at vi på Mantzius havde banket på utallige døre hos erhvervsdrivende i Rudersdal. Det er første skridt i et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv, og det giver os nogle nye muligheder. Det er ikke ukendt, at Kulturcenter Mantzius ikke har været særligt stærkt repræsenteret tidligere i forbindelse med

Kulturnatten i Birkerød. Det har der været flere grunde til, men nu har vi fået muligheden, og selvfølgelig skal et kulturhus være en vital aktør med en central placering i en kulturnat. Det siger næsten sig selv, og derfor har vi også fået etableret et solidt samarbejde med foreningen bag Kulturnatten, fortæller Mads Riishede.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag....