Skar pengeskab op med vinkelsliber

Ved et indbrud i en virksomhed på Skelstedet i Vedbæk er der blevet stjålet et mindre kontantbeløb fra et pengeskab, som er blevet brudt op ved hjælp af en vinkelsliber. Det oplyser Nordsjællands politi, som også kan oplyse, at indbruddet er sket mellem lørdag klokken 17.00 og søndag klokken 12.45, hvor en bagdør er brudt op med et koben. Der er muligvis også stjålet værktøj ved indbruddet.