Forsvarsadvokat Poul Bach skal i landsretten med seks bilister, som ved Retten i Lyngby blev dømt for fartforseelser på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen. Otte andre dømte har valgt ikke at anke.

Seks bilister anker fartdomme fra nordsjællandske veje

Sagerne har betydning for tusindvis af bilister, som blev blitzet af politiets fotovogne ved vejarbejder på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen fra april til september 2015.

- Otte af de dømte har valgt at sige stop. De orker ikke at fortsætte. Men seks har anket, og det er alle sammen principielle sager, fortæller Poul Bach.

Fartkontrollerne blev udført på steder, hvor der var vejarbejder. Efterfølgende gav flere af de blitzede fartsyndere udtryk for, at skiltningen på stedet var for dårlig.

De fleste valgte dog at betale deres bøde, men en gruppe på cirka 170 bilister nægtede. De ville have deres sag i retten.

Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi udvalgte i første omgang 14 sager. De skulle fungere som såkaldte prøvesager, det vil sige, at de kunne opfattes som repræsentative for de øvrige sager.

Sagerne blev behandlet ved Retten i Lyngby, og for et par uger siden faldt der dom. Bilisterne blev dømt til at betale bøderne. Men seks af dem vil altså have sagerne prøvet i Østre Landsret.

Det er endnu ikke bestemt, hvornår sagerne vil blive behandlet i landsretten.

Poul Bach oplyser, at de fem af sagerne drejer sig om fartbøder fra Lyngby Omfartsvej, mens den sidste er fra Helsingørmotorvejen.