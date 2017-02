Se billedserie Den lange badebor peger lige fra huset og ud i Øresund - og tilbage igen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Vikingerne er glade for deres nye hus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Vikingerne er glade for deres nye hus

Rudersdal - 25. februar 2017 kl. 08:39 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et lille år i deres nye hus er det ifølge en af stifterne af Vedbæk Vikingelaug, Søren Vang, svært at finde en viking, der er utilfreds med det nye hus, hvilket ellers var tilfældet, da vikingerne blev tvangsflyttet. De 638 medlemmer af lauget, der sidste år kunne fejre 40-års jubilæum, rykkede sidste over i et nyt hus på Strandvejen i Vedbæk efter at have brugt de første cirka 40 år i et skur, der kun med god vilje kan kaldes et hus.

Og selvom det nye hus er et rigtigt hus og kun ligger et stenkast fra det forhenværende klubhus, var tilfredsheden med flytningen til at overse.

- Du får svært ved at finde en person i dag, der ikke er meget glad for vores nye hus. Mig selv inklusiv, siger Søren Vang til Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Nogle af de andre laug kalder os »luksusvikingerne«, siger ypperstepræst i lauget Gert Christensen med et grin og en henvisning til det fine hus, som vikingerne slev har brugt ressourcer på at sætte i stand.

- Man kan godt kalde det et håndværkertilbud, da vi overtog det, siger Gert Christensen.

Vinterbadning er blevet en aktivitet, som mange mennesker efterhånden har taget til sig herhjemme. Den 11. februar kunne man således læse på dr.dk, at over 38.000 danskere er medlem af en vinterbaderklub. Et tal, der i 2009 var omkring 10.000. Også i Vedbæk Vikingelaug mærker man interessen.

- Vi har i øjeblikket 356 mennesker på ventelisten, og vi har et mål om at halvere ventelisten hvert år, siger Gert Christensen, der mener, at 1000 medlemmer er maksimum kapaciteten for det nuværende laug.

Ifølge ypperstepræsten bruger mellem 150 og 200 mennesker til hverdag huset og hopper i Øresund.

Søren Vang fortæller, at han med stolthed ser tilbage på udviklingen i lauget, der er gået fra interimistisk badebro over faldefærdigt skur til huset på Strandvejen.

- Det er en skøn følelse at se tilbage på. Det har jo været en integreret del af min tilværelse, og det vigtigste er, at det altid har handlet om mennesker, der har det godt med hinanden. Udover at vinterbadning er godt for helbredet, er det også godt for ens sociale liv. Det giver én noget at stå op til, og jeg har fået meget livskvalitet ud af at være en del af lauget, siger Søren Vang, der også mener, at vi alle er lige, når vi er nøgne.

Er man interesseret i mere information om Vedbæk Vikingelaug, kan man besøge laugets hjemmeside på www.vedbaek-vikingelaug.dk, hvor der også er mulighed for at blive skrevet på ventelisten.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag.