Se billederne: Vi siger farvel til 2016

Rudersdal - 29. december 2016 kl. 06:07 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Om lidt blir' her stille, om lidt er det forbi«. Sådan synger Kim Larsen som bekendt, og mens det første næppe kommer til at holde stik for 2016's vedkommende, er det i hvert fald ganske vist, at året snart er forbi. Et år, der startede med nyheden om, at Ristorante Boscaini drejede nøglen om, hvilket ikke gik helt stille for sig. En besked på restaurantens telefonsvarer skød nemlig skylden på kommunen, kommunens kulturudvalg og Mona Madsen fra Lokallisten.

»Vi holder lukket og åbner ikke igen. Efter 19 år har kommunen, kulturudvalget og især Mona Madsen fra Lokallisten fundet ud af, at vores koncept ikke er godt nok«, lød det blandt andet.

Mona Madsen selv tog sagen med ophøjet ro.

- Boscaini er blevet kørt fuldstændig i sænk de seneste år, og alle de muligheder, der var, er blevet tabt på gulvet. Jeg er ærlig talt stolt af, at jeg fik bremset den slendrian, så det ikke kørte videre, sagde Mona Madsen til Frederiksborg Amts Avis.

Det er kommunen, der ejer lokalerne og i løbet af året blev der fundet en ny forpagter, Daniel Møller, af restauranten, som genåbnede den 1. oktober. Nu som Restaurant Mantzius.

2016 var også et år, der bar præg af ændringer i det politiske landskab. Den erfarne lokalpolitiker Jens Bruhn meddelte, at han efter godt og vel 25 år i lokalpolitikens tjeneste ikke genopstiller for Socialdemokratiet i Rudersdal ved næste års kommunalvalg. Kristine Thrane blev efterfølgende udnævnt som ny gruppeformand, og hun er nu partiets borgmesterkandidat ved kommunalvalget 2017. På vej ud ad døren kom Jens Bruhn med en stikpille til en anden socialdemokrat, Poul Bach, med hvem han igennem årene har haft nogle sammenstød.

- I de mange år jeg har været politisk aktiv, har det været vigtigt for mig at udvise respekt ved, at vi socialdemokrater fører en sober debat, og derfor har det pint mig meget, når Poul Bach ikke har magtet at leve op til en ordentlig omgangsform, sagde Jens Bruhn til Frederiksborg Amts Avis.

Poul Bach svarede efterfølgende igen:

- Jeg er glad for, at vi nu langt om længe har fået en ny gruppeformand, for det har vi trængt til de sidste tre år, sagde Poul Bach, der også mente, at Jens Bruhn »flere gange er gået efter hans hoved«.

- Det er jo ikke en gruppeformands opgave. Det er at samle, og det kan Kristine. Derfor har jeg store forventninger til, at vi nu endelig kan komme til at føre socialdemokratisk politik, sagde Poul Bach.

Hos Liberal Alliance var der også uro i geledderne, da partiet først gik med i kommunens budgetaftale for 2017 for cirka to måneder senere at trække sig ud af aftalen. Aftalen var blevet forhandlet endeligt på plads, mens Elisabeth Ildal havde en måneds orlov, hvorfor det var hendes suppleant, Jesper Winther Andersen, der var gået med i forliget. Kovendingen fik senere Jesper Winther Andersen, der er tidligere kredsformand for og lokal stifter af LA, til at meddele, at han lokalt ikke ønsker at genopstille for partiet.

- I efteråret sad jeg i kommunalbestyrelsen som suppleant for Elisabeth Ildal. Efter aftale med hende gik Liberal Alliance med i budgetforliget. Jeg synes, tiden var inde til, at Liberal Alliance fik medindflydelse og viste ansvar, og jeg vandt tilslutning til dette hos Elisabeth Ildal. Desværre skete der så det, at hun blot to måneder efter fik en mavefornemmelse, og stik mod det aftalte trak LA ud af budgetforliget igen. Det var ikke kønt at overvære, sagde Jesper Winther Andersen til Frederiksborg Amts Avis om sagen, som også fik borgmester Jens Ive (V) til at skyde med skarpt efter LA:

- Her er ikke tale om slingrekurs, men om et lodret brud på en aftale. Det er meget alvorligt, for i politik er det sådan, at vi skal kunne stole på hinanden, og vi skal kunne stole på, at en aftale er en aftale. Budgetaftalen har været kendt i to måneder, så der er ikke noget nyt, der pludselig kan komme bag på Elisabeth Ildal eller partiet. Jeg må sige, at jeg er stærkt forundret, sagde Jens Ive.

En anden mand, der i løbet af 2016 var stærkt forundret, er Mads Lønnberg fra Birkerød. Mads Lønnberg ejer og driver virksomheden Nøddebazaren.dk, som i løbet af sommeren fik en bøde fra Fødevarestyrelsen, der inklusiv gebyrer løb op i små 10.000 kroner. Bøden fik han blandt andet for ikke-godkendte anprisninger af sine varer.

Men Mads Lønnberg havde ikke sådan i sinde at acceptere bøden, hvad han lod Fødevarestyrelsen vide. Sagen er på nuværende overgået til politiet, fordi Mads Lønnberg har nægtet at betale bøden, men hvad det ender med, må vi sandsynligvis vente med at få svar på til 2017.

Dette er blot et ganske lille udvalg af en del af de hændelser, som 2016 bød på, og fra redaktionen ønsker vi alle vore læsere et godt nytår, og vi glæder os til fortsat at følge med fra sidelinjen i 2017.

