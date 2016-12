Se billederne: Urd ramte velhaver-havne

Se billedserie Stormen Urd bevirkede at vandstanden i Vedbæk Havn steg med cirka 1,40 meter over normalt niveau. Tirsdag formiddag var vandstanden dog hurtigt nedadgående. Foto: Lars Sandager Ramlow

Rudersdal - 27. december 2016 kl. 14:53 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havnefoged Tom Olsen var tirsdag formiddag en glad og tilfreds mand. Oprydningen efter orkanen »Urd« var til at overse, og Vedbæk Havnen var stort set sluppet for skader.

- Urd var en slags lillebror til Bodil, der forårsagede store ødelæggelser. Vindretningen var næsten den samme, hvilket betød, at store mængder vand blev presset ind i Øresund samtidig med at det stormede. Vandstanden her i havnen steg således med næsten halvanden meter over normalt niveau, da det stod værst til. Men sikringen af havnen og de nye flydebroer gjorde, at havnen klarede sig fint gennem stormen. Faktisk er der ingen nævneværdige skader, siger Tom Olsen.

Renoveringen og udvidelsen af Vedbæk Havn for 40 millioner kroner har således bestået sin første store test.

- Der har været ro i havnebassinet, det flyder ikke med løse brædder, pæle eller dele af badebroer, og vi er blevet forskånet for, at enorme mængder tang er blevet skyllet ind i havnen. De nye flydebroer, de forhøjede moler, de nye el-installationer og den nye indsejling har modstået stormen og den forhøjede vandstand, og vi slipper nu for en både bekostelig og tidskrævende oprydning, forklarer havnefogeden.

Kun 10 gamle lamper har skulle tømmes for vand, og en enkelt vildfaren optimistjolle skulle hentes ind og sættes tilbage på din plads på land.

- Vi har fået lidt vand op på kajen, men det gør ikke noget. Der er kommet en stor svømmepøl på Sydstranden, men de nye marhalm-diger har fungeret optimalt, og de har betydet, at vandet ikke er trængt længere op. Den forhøjede Nordstand har også betydet, at vandet ikke er trængt op bag om - og ind i Restaurant Nautilus, så alle forbedringer har virket, siger Tom Olsen, der fortsætter:

- Alene på el-installationerne har vi sparet reparationer for flere hundredetusinde kroner. Alle el-standere er blevet hævet, så der ikke trænger vand ind i dem, når vandet stiger. Derudover afbrød vi strømmen, så der ikke kunne ske kortslutninger, hvis det alligevel skulle ske. Sagt helt kort kan jeg konstatere i dag, at alle investeringerne allerede er godt i gang med at tjene sig ind, siger Tom Olsen.

Også »naboen« - den nyrenoverede Rungsted Havn slap nådigt fra Urd. En lille del af det gamle hegn på det yderste af sydmolen var blevet slået i stykker - formentligt af en returbølge fra Sverige - og to mindre både havde revet sig løs, fortæller havnechef i Rungsted, Anders Söderberg.