Se billedserie Forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft (S) åbnede udstillingen med en tale. I baggrunden ses formanden for Birkerød Kunstforening Nils Bjervig og kunstneren Pernille Kløvedal Helweg. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: Forhenværende minister åbnede udstilling med medfølende tale

Rudersdal - 15. januar 2017 kl. 15:07 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalerne i Birkerød Gl. Præstegård var lørdag klokken 13.00 stuvende fyldte, da Birkerød Kunstforening havde fernisering på foreningens nyeste udstilling, »I det land, der var«. Udstillingen, der handler om Syrien, blev åbnet af forhenværende udenrigsminister Mogens Lykketoft (S), og formanden for kunstforeningen, Nils Bjervig, glæder sig over de fyldte lokaler.

- Selvom vi havde ryddet så meget som muligt, kunne vi næsten ikke være der. Der var over 250 mennesker, og det er det meste til en fernisering i den tid, hvor jeg har siddet i bestyrelsen, hvilket vil sige siden 2008. Så det var en overvældende succes, og det er vi utrolig glade for, siger Nils Bjervig, der også glæder sig over besøget fra Mogens Lykketoft.

- Mange var kommet for at høre Lykketoft, og det gjorde de ret i, for han holdt en fin tale, som var præcis og medfølende, og han gav en god analyse af situationen i Syrien. Han er meget ked af situationen dernede og påpegede, at Vesten har været for sen til at se, hvad der var ved at ske i landet. Det beklagede han meget, siger Nils Bjervig.

På udstillingen kan man opleve tre danske kunstnere, Pernille Kløvedal Helweg, Mette Gitz-Johansen og Cai-Ulrich von Platen, samt den syriske fotograf Issa Touma, som har en del af en fotoserie, som skildrer Syrien før og efter krigens udbrud med på udstillingen, ligesom publikum også kan se hans kortfilm »9 Days: From My Window in Aleppo«. Mens de tre danske kunstnere var til stede ved ferniseringen, befinder Issa Touma sig i sin hjemby, Aleppo. Nils Bjervig udtrykker glæde over samarbejdet med kunstnerne.

- Kunstnerne var utrolig glade, og vi har været meget glade for dem, for de har gjort et stort arbejde for at få at en meget flot udstilling op at stå, siger Nils Bjervig, der også kan fortælle, at Mogens Lykketoft havde ros til udstillingen:

- Han kommenterede udstillingen, som han synes var meget flot og gav et meget indfølt billede af det land, som han har været i mange gange og holder meget af, ligesom han holder meget af befolkningen, og han er selvfølgelig meget ked af at se, hvad der er sker i Syrien, siger Nils Bjervig, der var meget glad for specielt it par gæster.

- Der kom nogle syrere forbi, og det var vi meget glade for. Der kom også nogle frivillige, som arbejder med flygtninge, og vi har aftalt med dem, at vi skal samarbejde med dem om nogle særfremvisninger, hvor syrere i området kan komme og se udstillingen, siger Nils Bjervig.

Udstillingen kan ses i Birkerød Gl. Præstegård frem til den 12. februar.