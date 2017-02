Se billedserie Administrerende direktør for Forskerparken Scion DTU Steen Donner holder tale ved gårsdagens rejsegilde. Foto: Allan Nørregaard

Rudersdal - 03. februar 2017 kl. 06:57 Af Joram G. Menzer

Se billeder: Skjorter og arbejdstøj til rejsegilde

I en større sammenblanding af skjorter med dertilhørende slips og selvlysende arbejdsveste var hundredvis af medarbejdere fra Forskerparken Scion og håndværkere torsdag samlet til rejsegilde på FMC Corporations nye europæiske hovedkvarter i forskerparken. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. Udover hovedkvarteret kommer de samlede 8000 kvadratmeter også til at danne rammerne om FMC Corporations nye innovationscenter. Sådan et byggeri kommer en dag til at være fyldt med kloge hoveder, og derfor er det også vigtigt, at det er velkvalificerede hænder, der bygger stedet, forstod man på Steen Donner, der er administrerende direktør for Scion DTU.

- Om ikke længe vil flere end 100 forskere og laboranter indtage bygningen og begynde deres arbejde, og at det kan lade sig gøre, vil jeg gerne takke alle jer for, sagde Steen Donner til de mange fremmødte håndværkere fra byggepladsen.

Forskerparken forventer, at lokalerne er indflytningsklar omkring marts eller april, hvilket ifølge Steen Donner har krævet en stor arbejdsindsats.

- I har evnet at give den en skalle, og det har været en fornøjelse at følge, hvordan tingene har flyttet sig dag for dag. Det er ingen hemmelighed, at I overtog et strandet projekt, men I har løftet opgaven, og I har til fulde leveret det, vi havde håbet på, og det andre åbenbart ikke var i stand til, sagde Steen Donner med henvisning til, at det nuværende entreprenørselskab, Hoffmann, overtog projektet efter Enemærke & Petersen, som oprindeligt var entreprenør.

Steen Donner fik da også nævnt i sin tale, at der er tale om et stort - og komplekst - projekt.

- Det er ikke noget lille projekt, I er i gang med, og det er heller ikke noget simpelt byggeri. Der er blevet lavet og bygget en ret teknisk bygning fyldt med »state of the art«-teknologi, sagde Steen Donner, der også takkede de mange håndværkere for deres engagement.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.