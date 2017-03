Se billedserie Gymnasieeleverne blev klogere i forskerparken Scion DTU. Foto: Kim Rasmussen

Se billeder: Gymnasieelever på besøg i forskerparken

Rudersdal - 03. marts 2017 kl. 07:01 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18-årige Laurits Hvilsom blev klogere på allergi, som han selv lider af, og 19-årige Mona Jensen kværnede sin egen smør, da de var blandt de gymnasieelever, som besøgte forskerparken Scion DTU torsdag. Besøget var en del af Forskningens Dag, som sætter fokus på karrierevejen inden for det naturfaglige felt, og hvor gymnasieeleverne har mulighed for at se nærmere på, hvordan man arbejder med forskning. Virksomhederne ALK, Chr. Hansen, Roche, DHI og FMC åbnede alle døren for eleverne, og det gav de over 200 gymnasieelever fra Lyngby Gymnasium, Birkerød Gymnasium, Gribskov Gymnasium, NGG, Nærum Gymnasium og Rungsted Gymnasium et unikt indblik i forskernes hverdag.

- Jeg synes, det er spændende, at der sker så meget udvikling ikke kun teknologisk, men også inden for medicin. Det fylder noget for rigtig mange mennesker, hvis man bliver allergisk over for noget, og det synes jeg, er godt, man arbejder med, siger 19-årige Mona Jensen, der går i 3. Y på Gribskov Gymnasium.

Lars Jakobsen, der er lærer på Gribskov Gymnasium, mener, at dagen er en rigtig god mulighed for eleverne.

- Det er vigtigt, at vi har et samarbejde mellem i det her tilfælde gymnasierne og industrien. Vi sætter stor pris på de her dage, hvor eleverne kan blive introduceret til den verden. Det kan være med til at vise eleverne, at man kan vælge mange forskellige uddannelser, siger Lars Jakobsen.

Mona Jensen er i hvert fald overbevist om, at naturvidenskab er lige hende.

- Jeg var i forvejen meget interesseret i det naturvidenskabelige, og den interesse er kun blevet bekræftet. Nu har jeg set, at det rent faktisk godt kan bruges til noget, siger hun.