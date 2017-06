Se billedserie Talerne på Carlsminde: Sophie Løhde, Erik Mollerup, Randi Mondorf og Daniel E. Hansen. Foto: Lars Kristensen

Se billeder: Grundlovsmøde fik ministerbesøg

Rudersdal - 06. juni 2017

Carlsminde i Søllerød dannede Grundlovsdag rammen om Venstre i Rudersdals grundlovsmøde, hvor ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), var blandt talerne.

- Jeg er på mange måder stolt af Danmark, men jeg synes, vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Her tænker jeg ikke kun på vores tryghed og sikkerhed. Men også på, hvordan vi møder hinanden. Jeg er for eksempel ikke særlig stolt af, hvordan vi taler til hinanden og mødes i den offentlige debat. Vi skal blive bedre til at passe på hinanden. Og dermed genfinde lidt af den ordentlighed og omtanke i den brede debat på de sociale medier, sagde Sophie Løhde i sin tale.

Fungerende borgmester Erik Mollerup (V) kommenterede blandt andet på det skyderi, som skete i Politiparken i Birkerød natten til fredag.

- Lørdag aften blev London igen udsat for et terrorangreb, og natten til fredag var der ballade og skyderi internt blandt to grupperinger i Politiparken i Birkerød. Begge hændelser - i øvrigt uden sammenligning - påvirker os naturligvis og præger vores tanker for det gode samfund, og hvordan vi kan værne om vores identitet og de værdier og normer, som vi vil kæmpe for skal være de fremherskende i vores dagligdag.

Vi skal ikke og må ikke acceptere at leve med den slags utryghed, som begge hændelser er et udtryk for. Og det må ikke føre til, at vi laver om på den måde vi ønsker at leve vores tilværelse på. Tværtimod skal vi turde sige tydeligt fra og gøre, hvad der er muligt for, at dem, som vil det anderledes, klart og utvetydigt forstår budskabet, sagde han.

Randi Mondorf (V), formand for Skoleudvalget og medlem af regionsrådet, understregede, at sundhed ikke altid har været en opgave for samfundet.

- Da jeg blev bedt om at tale i dag med et regionalt perspektiv, tænkte jeg: »Hvad siger Grundloven egentlig om retten til sundhed«. Til min store overraskelse siger den ikke noget om ret til sundhed. Den siger noget om ret til hjælp, hvis man ikke kan forsøge sig selv, og ret til undervisning, men ikke ret til sundhed. Det fortalte mig, at sundhed for alle og lige adgang til sundhed ikke altid har været en selvfølge og ikke altid har været en samfundsopgave, sagde Randi Mondorf og fortsatte:

- Retten til sundhed, lige ret til sundhed, samfundets ansvar for din sundhed, er kommet til som en del af vores udvikling senere. Som en af drømme for vores samfund, som vi har forfulgt, sagde Randi Mondorf.