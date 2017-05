Det 31.000 kvadratmeter store areal, hvor Kajerødskolen lå, har kommunen nu udbudt til salg. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Savner demokratisk debat om salg af kommunal grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Savner demokratisk debat om salg af kommunal grund

Rudersdal - 18. maj 2017 kl. 06:29 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen har sat 31.000 kvadratmeter på Kajerødgrunden til salg, men førstesuppleant til kommunalbestyrelsen for Lokallisten Henrik Hjortdal undrer sig over den manglende offentlige debat og kalder sagen for udemokratisk.

- Alt det, der normalt er til diskussion i en lokalplan, er blevet frosset inde, og beslutningerne er truffet på lukkede møder uden offentlig debat, og det er udemokratisk, siger Henrik Hjortdal til Frederiksborg Amts Avis torsdag.

De 31.000 kvadratmeter, som udgør Kajerødgrunden, sælges med »nybyggeri for øje«, som det hedder i en pressemeddelelse fra kommunen.

- Det, der er mest vanvittigt er, at det sikkert handler om at få penge ind til at betale for oprydningen af grunden. Men sådan spiller det kommunale klaver altså ikke. Det er ikke sådan, at man har isoleret sine udgifter og indtægter, siger Henrik Hjortdal.

Kommunen har brugt i omegnen af 30 millioner kroner på oprydning og nedrivning af Kajerødskolen, hvor der blandt andet blev fundet asbest og PCB.

Henrik Hjortdal undrer sig desuden over den lukkethed, han mener, der har været i forbindelse med Kajerødgrunden.

- Al den lukkethed er simpelthen udemokratisk. Man sætter grunden til salg, inden man overhovedet har diskuteret, hvad grunden skal bruges til. Det er jo den omvendte verden. Vi må da have en offentlig debat om sådan nogle beslutninger, siger Henrik Hjortdal, der ikke mener, at kommunen har gavn af at være lukket omkring sådanne sager.

I en pressemeddelelse skriver kommunen, at Kajerødskolen er udbudt til salg med henblik på, at der skal opføres 25 nye, almene boliger med mulighed for, at der delvist kan bygges i tre etager. Det samlede areal kan maksimalt bebygges med 70 boliger i alt, og kommunen forbeholder sig desuden ret til at forkaste samtlige indkomne tilbud.

Borgmester Jens Ive (V) er dog ikke enig med Henrik Hjortdal.

- På grund af den lange tid, der er gået med sagen, er det vist godt, at vi får repeteret og tydeliggjort, at der har været en omfattende borgerinddragelse omkring anvendelse af Kajerødgrunden. For når Henrik Hjortdal ikke selv kan huske det, kan det være, at der også er andre, der ikke kan huske det, for han var jo direkte involveret i det, siger Jens Ive, der også afviser, at salget af grunden skulle hænge sammen med »at få penge ind til at betale for oprydningen af grunden«, som Henrik Hjortdal mistænker.

- Da vi besluttede os for, at grunden skulle bebygges, havde vi ikke afdækket omfanget af PCB og asbest, så det kan umuligt have været beslutningsgrundlaget, så det må jeg klart afvise, siger Jens Ive, der oplyser, at der i starten af juni formentlig vil blive afholdt borgerdialogmøde om Kajerødgrunden.

Læs begge artikler om sagen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.