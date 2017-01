Se billedserie FØR: Helle Schou foran Trevi-fontænen i Rom i sommeren 2015.

Sådan gik Helle 10 størrelser ned

Rudersdal - 28. januar 2017 kl. 07:35 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

År efter år er »vægttab« blandt danskernes foretrukne nytårsforsæt. Fitnesscentrenes hold i januar er overbookede flere steder, og antallet af løbere på gader og stræder stiger markant. 41-årige Helle Schou fra Birkerød har det meste af livet haft et ønske om at tabe sig, men først for godt et år siden lykkedes det for alvor. På fire måneder tabte hun sig fra 92 til 70 kilo, og den vægt har hun holdt siden, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Jeg har altid været en stor pige, og jeg har altid været glad for mad. Jeg er 176 centimeter høj, og som 21-årig vejede jeg 84 kilo. Det er ikke fordi, jeg har syndet med chips, cola og slik. Gennem hele min opvækst har jeg haft den dårlige vane, at jeg har spist for store og for mange portioner. Jeg har bare spist som en havnearbejder, og jeg har spist videre, selvom jeg egentlig var mæt, siger Helle Schou.

I sommeren 2015 begyndte hun til spinning i fitness.dk i Birkerød, og da hun og kæresten gik fra hinanden i efteråret 2015, besluttede hun sig for at prioritere træningen endnu mere. På det tidspunkt stod vægt-nålen på 92 kilo. Vægttabet opnåede hun ved at træne 5-7 timers cykling om ugen. Derudover ændrede hun radikalt på sine kostvaner.

- Det er ikke raketvidenskab. Jeg skar ned på kulhydraterne og spiste flere grøntsager. Blandt andet spiste jeg broccoli eller squash i stedet for pasta til min kødsovs, og kiloene raslede af. Og det virkelig fede er, at jeg har holdt mine 70 kilo siden marts sidste år og frem til nu. Det er første gang i mit liv, at jeg har kunne holde en vægt så længe, konstaterer Helle Schou, der ikke lægger skjul på, at vægttabet også har betydet meget for hendes selvværd:

- Jeg er en helt anden Helle i dag, end jeg var for godt et år siden. Jeg er meget gladere, og jeg føler mig sundere. Jeg har fået mere selvtillid, selvom jeg stadig ikke er en person, der bryder mig om at stå frem. Derfor er det også grænseoverskridende for mig at medvirke i denne artikel. Jeg gør det kun, fordi jeg gerne vil være en inspiration for andre. Hvis jeg kan gøre det, kan de også, understreger Helle Schou.

- Jeg træner stadig 5-7 timer om ugen, og hvis jeg skulle blive skadet eller ikke kan træne gennem længere tid, så ved jeg, at jeg skal lægge mine kostvaner om. Det er sidste gang, jeg har vejet bare i nærheden af 92 kilo, lyder det med fast stemme.

