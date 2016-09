Se billedserie På søndag afvikles Griseløbet for mere end 70. gang i Nærum og omegn. Foto: SNIK

Så skal der griseløbes igen

Træk løbetøjet på, snør skoene og kom i gang med træningen. På søndag er SNIK Atletik nemlig endnu en gang arrangør af det traditionsrige Griseløb, der afvikles i Nærum og omegn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Nordsjælland giver rigtig gode muligheder for en dejlig løbetur. Det gælder både for eliteløbere, for almindelige motionister og for alle dem, som er ved at tage tilløb til den første løbetur. Ud over naturen og de mange gode løbestier, så er der også mange løbsarrangementer i Nordsjælland. Søllerød Nærums løbeklub »SNIK« arrangerer igen et af efterårets mest populære løb - nemlig Griseløbet, fortæller Niels Mørk fra SNIK Atletik.

Griseløbet har fået sit karakteristiske navn, fordi deltagerne blandt andet løber på Grisestien i Nærum. Stien løber ad samme spor, som den lokale togbane tidligere gjorde. Den er nu nedlagt.

- Til Griseløbet kan man vælge mellem tre distancer. Der er fem kilometer, 10 kilometer og halvmaraton. Så hvis du har lyst til at komme i gang med at løbe, så kan fem kilometer-turen være en god start. Ud over at løbet er super for voksne ny-løbere, så deltager også mange børn. Løbet er således en oplagt mulighed for at løbe en tur sammen med sine børn, påpeger Niels Mørk.

Løbet starter og slutter på Rundforbi Stadion i Nærum. Det er også dér, deltagerne henter deres startnummre, og her der er café, hvor man kan forsyne sig før og efter løbet. Ved stadion er der naturligvis også badefaciliteter.

- Der plejer at komme 800-1000 løbere og mange heppere. Der vil være musik på stadion og masser af god stemning, som de lokale frivillige er med til at bidrage til. Hvis du har fået lyst til at løbe med, så kan du hente mere information og melde dig til på vores hjemmeside: www.griseloebet.dk, lyder det fra Niels Mørk.