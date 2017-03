SF klar med spidskandidat til kommunalvalget

- Rudersdal kommune har været igennem hårde nedskæringer de seneste år og grænsen er helt klart nået, hvis vi fortsat skal kunne tilbyde acceptable betingelser for kommunens borgere. Ældre skal føle sig sikre på, at vi også i fremtiden kan yde ordentlig hjælp, når der er brug for det, og børn og unge skal have trygge og udviklende rammer i både daginstitutioner og skoler.

Et stærkt fokus på klima og miljø er også helt afgørende. Kommunen bør i højere grad gå foran som det gode eksempel og arbejde for at klima og miljø indarbejdes som fokusområder i alle udvalg i kommunen. Derudover mener Dorte Nørbo, at kommunens medarbejdere skal sikres ordentlige arbejdsbetingelser, og hun vil derfor arbejde for at få gennemført et forslag om fleksibel arbejdstid.