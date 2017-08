SE VIDEO: 5000 åleyngel smidt ud i Øresund

Fra havnen i Vedbæk sejlede en kutter tirsdag formiddag ud for at introducere 5000 åleyngel til deres nye hjem i Øresund. Ålene blev transporteret fra Hanstholm, og de er fanget i Biscayen mellem Frankrig og Spanien i februar og marts. Det oplyser Jan Mardrup, som er bestyrelsesmedlem i Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug (VHFL), som stod for udsætningen af de mange tusinde ål.

Det er dog et ganske ubetydeligt tal set i forhold til, hvor mange tusinde ål det gennem tiden er blevet til. VHFL er ifølge Jan Mardrup den fritidsfiskerklub i landet, der har udsat flest ål, og i alt er det blevet til ikke mindre en 400.000 ål.

Ifølge hjemmesiden fiskepleje.dk overlever cirka 40 procent af de udsatte ål, hvilket kan være med til at redde bestanden af ål, som på verdensplan er stærkt truet. I år vil der i Danmark blive udsat over 1,5 millioner ål fra danske kyster, og formålet er ifølge fiskepleje.dk at øge antallet af blankål, der søger mod Sargassohavet for at yngle.