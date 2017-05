SE BILLEDERNE: Stor skate-konkurrence i solen

I Rudersdal Skatepark var der gang i gadekulturen, da den landsdækkende skateboardkonkurrence Bowl Days søndag gjorde stop i byen med konkurrencer og skateskole for børnene. Her er var der blandt andet konkurrence om, hvem der kunne lave det bedst trick, skateboardskole for børn, pengepræmier og - naturligvis - det det hele drejer sig om: konkurrence i bowlen, som kunne minde om en svømmepøl. Og det er der naturligvis en ganske god årsag til, forklarer Rasmus Lolholm, som er manden bag Bowl Days.

- I gamle dage fandt amerikanske skatere ud af, at man kunne bruge nedlagte pools til at skate i, så det er på den måde det er opstået, siger Rasmus Lolholm, der også kan fortæller at bowlen i Rudersdal Skatepark er en ganske værdig én af slagsen.

En af bevæggrundene for at lave Bowl Days er ifølge Rasmus Lolholm, at »alle skal være aktive«. Derfor er der - udover selve bowl-konkurrencen - flere mindre konkurrencer undervejs, ligesom dagene starter med en skateskole, hvor Rasmus Lolholm og et par af hans hjælpere underviser børn i at stå på skateboard. Her bliver igen sigtet efter, at alle niveauer kan være med, så selv, hvis man aldrig har skatet tidligere, kan man låne et skateboard og være med.