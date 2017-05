SE BILLEDERNE: Seiers villa udlejes for 65.000

Men hvad for man så for 65.000 kroners månedlig husleje. Jo, ifølge Boliga.dk er det ikke så lidt. Hjemmesiden kalder boligen for en »lystejendom ud over det sædvanlige, mens ejendomsmæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen, der står for udlejningen, blandt andet kalder det et »imponerende palæ med en enestående beliggenhed«. Og beliggenheden er på en grund, der fylder intet mindre end 29.301 kvadratmeter og med Rude Skov nærmest i baghaven.