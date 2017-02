SE BILLEDERNE: Prinsesse åbnede unges FN

Se billedserie Prinsesse Marie var årets åbningstaler ved BIGMUN (Birkerød Gymnasium United Nations, red.), som åbnede onsdag. Foto: Allan Nørregaard

Rudersdal - 23. februar 2017

Det er ikke hver dag, at en prinsesse kommer til Birkerød. Men det skete onsdag, og det kunne ses og mærkes på såvel presseopbuddet og den generelle stemning, der herskede på og omkring Birkerød Gymnasium, hvor det var blevet tid til at åbne årets BIGMUN (Birkerød Gymnasium Model United Nations, red.), som er den syvende af slagsen. Og i år var det altså prinsesse Marie, der holdt åbningstale, skriver Frederiksborg Amts Avis torsdag.

- Har vi redskaberne til at håndtere tidernes udfordringer i verden?, spurgte prinsessen retorisk i sin tale, inden hun selv kom med et svar:

- Ja, det har vi. Men vi må alliere os selv med tålmodighed, energi og målrettethed, når vi gør brug af vores bedste våben: Uddannelse. Der er behov for uddannelse til alle mennesker i verden, sagde prinsessen blandt andet.

Også den anden åbningstaler, forhenværende udenrigsminister Martin Lidegaard (R), havde uddannelse som et omdrejningspunkt i sin tale.

- Hvis I vil tillade mig et enkelt dansk politisk perspektiv på uddannelse, så vil jeg sige, at der er ikke det rigtige tidspunkt at skære i midlerne til uddannelse, inden han sluttede med lidt ris og ros.

- Jeg tror på, at vi kan skabe forandringer, men jeg tror også stærkt på, at vi ikke kan overlade det til politikerne. Det kræver noget af os alle sammen, og derfor er det ekstremt dejligt at se så mange unge mennesker her i dag, som vil være med til at tage ansvar.

Over de næste fire dage vil de mange hundrede unge mennesker fra gymnasier i Libanon, Skotland, Tyskland, Sverige, Spanien, USA, Danmark og Holland deltage i simulerede FN-konferencer, hvor de skal debattere udvalgte aktuelle internationale emner, og både prinsesse Marie såvel som Martin Lidegaard glæde sig over arrangementet.

- Er der noget verden har brug for lige nu, er det, at blikket bliver rettet ud af, og vi er jo i en verden, som ryster lidt i øjeblikket, og hvor alle de institutioner, som vi har kendt for internationalt samarbejde er under angreb, og mange ønsker dem afskaffet. Så det er utrolig opmuntrende, at der er en generation her, der vil samarbejdet, siger Martin Lidegaard.

Prinsessen var enig. - Jeg synes, at det er virkelig dejligt at se så mange engagerede unge mennesker, som har lyst til at gøre en forskel og gøre denne verden til et bedre sted, siger prinsesse Marie.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis torsdag.