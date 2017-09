Se billedserie Fra venstre mod højre er det direktør i AIDS-Fondet Andreas Gylling Æbleø, direktør på Kurhotel Skodsborg Mai Kappenberger, protektor for AIDS-Fondet prinsesse Marie, udviklingsminister Ulla Tørnes (V) og præsident i AIDS-Fondet Susse Wold.

SE BILLEDERNE: Prinsesse Marie til kamp mod hiv

Rudersdal - 15. september 2017

Den røde løber var rullet ud, og prinsesse Marie var blandt talerne, da det historiske Kurhotel Skodsborg lagde lokaler til et indsamlingsarrangement arrangeret af AIDS-Fondet, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. Her var flere kendte gæster indbudt til et støttearrangement til fordel for AIDS-Fondets projekt »En Generation Uden Hiv«, der skal forhindre, at etiopiske mødre smitter deres børn med hiv i forbindelse med graviditet, fødsel eller amning. Da gæsterne var kommet indenfor tog først direktør på Kurhotel Skodsborg Mai Kappenberger og sidenhen direktør i AIDS-Fondet Andreas Gylling Æbleø tog imod, og efterfølgende indtog prinsesse Marie, der er protektor for AIDS-Fondet, talerstolen og gav en personlig vinkel på projektet.

- Jeg står her som protektor for AIDS-Fondet, men jeg står her også som mor, indledte prinsessen sin tale.

- I dag er en vigtig dag, for i dag er vi her for at give vores bidrag til en verden uden hiv og AIDS. En verden, hvor ingen børn skal fødes med hiv. AIDS har i årtier taget millioner af forældre fra deres børn og særligt afrikanske børn har mistet mødre, fædre og nogle gange begge forældre til AIDS, og alt for mange børn er blevet født med hiv, sagde prinsesse Marie.

Ifølge AIDS-Fondet lever mere end 100.000 børn i Etiopien med hiv, og hvert fjerde barn, der bliver født af en hiv-positiv mor, bliver smittet ved fødslen. Det sker, selvom smitten ifølge en anden af talerne, Aske Helweg Krarup, der er projektleder i AIDS-Fondet, sagtens kan forhindres.

- Det er faktisk relativt ukompliceret at forebygge den her smitte. Vi har samlet et stort netværk af dygtige frivillige, som selv bor i slummen, hvor hiv er udbredt, fortalte Aske Helweg Krarup.

Netværket opsøger områdets gravide kvinder og tilbyder dem at blive tjekket for hiv, og hvis de bliver testet positive, kommer de med i projektets mødregrupper, hvor de blandt andet bliver hjulpet til at huske at tage deres medicin.

- Det er vanvittigt vigtigt, at de tager deres medicin under graviditeten og også efter fødslen, fordi hiv også kan smitte igennem modermælken, sagde Aske Helweg Krarup, der også kunne oplyser, at projektet betaler transport til og fra hospitalet til de indledende sundhedstjek og til selve fødslen. Mange af kvinderne bor nemlig langt fra et hospital og har ikke råd til transport, hvilket betyder, at mange børn bliver født under dårlige forhold, som øger risikoen for overførsel af hiv.

- Vi kan se, at vores indsats virker, og vi har en smitterate i det her projekt på nul procent, så det kan lade sig gøre at skabe en generation uden hiv, sagde Aske Helweg Krarup.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis fredag.