Se billedserie Rektor på Nærum Gymnasium Niels Hjølund Pedersen (th) tog afsked med 340 elever, der herefter tog ud på den traditionelle, festlige og »våde« vogntur. Foto: Mads Stenbæk

SE BILLEDERNE: Nærum-rektor - Det perfekte er en ulykkelig illusion

Rudersdal - 23. juni 2017 kl. 20:31 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedenfor følger et uddrag af rektor Niels Hjølund Pedersens dimissions- fredag formiddag på Nærum Gymnasium:

Den danske forfatter Katrine Marie Guldager skrev midt i maj en klumme om »Moderne mennesker« og tørsten efter anerkendelse. Hun indledte sin klumme sådan her:

»Først var Homo erectus, så kom Homo Sapiens, og i dag har vi Homo laudis cupidus: det anerkendelsestørstige menneske.«

Guldagers grundsyn er, at denne udbredte tørst efter anerkendelse er usund for os. Naturligvis er ikke al tørst efter anerkendelse usund. Ingen kan være i tvivl om, at børn har brug for anerkendelse. Det er en væsentlig komponent i en sund psykisk dannelse, at barnets forskellige sider og behov anerkendes.

Problemet er bare, at også voksne mennesker, ifølge Guldager, hele tiden vil klappes af, likes og anerkendes. Her bliver det sunde anerkendelsesbehov fra barndommen videreført som en evig jagt på anerkendelse. En slags sygdom til døden for at tale med Søren Kierkegaard. Det giver uro, intet er nogensinde godt nok. Man kan nemlig altid savne det sidste like, det manglende anerkendelsesklap.

En yderligere grund til anerkendelsessygen er vores stræben efter det ekstraordinære, efter det perfekte. Det er godt, at man er ambitiøs og vil bidrage og rykke noget i verden. Det er en helt central og væsentlig arena, som vi også har lagt vægt på i jeres tid på NAG. Det giver nemlig mening at tale om det perfekte i relation til nogle simple enkeltkomponenter; den korrekte løsning på en matematisk ligning, det perfekte vristspark i fodbold eller den perfekt stegte bøf. Men at tale om det perfekte menneskeliv er absurd. I forhold til menneskelivet skal I gå efter det gode - det perfekte er en ulykkelig illusion.

Jeg ved, at mange af jer har fulgt med i den populære norske tv-serie SKAM. Og den forholder sig netop til det uperfekte. Hovedpersonerne i SKAM er uperfekte, fyldt med fejl, de er skæve i forhold til det smarte, i forhold til religion, seksualitet, venskaber - og denne skævhed gør dem til mennesker. Og netop det, tror jeg, har gjort tv-serien SKAM så populær. Jeg tror, at det er en fængende og god ungdomsserie, fordi den italesætter den skam, mange unge - og måske voksne - oplever ved dét at være almindelig. Mit indtryk er, at I studenter anno 2017 oplever et stærkt pres for at være ekstraordinære, unikke og perfekte. Men som tv-serien SKAM viser, så er det jo en illusion. SKAM viser, at venskaber, fællesskaber, parforhold og familie netop baserer sig på uperfekte, helt almindelige individer - simpelthen, fordi der ikke findes andet.

Katrine Marie Guldager får det sidste ord om anerkendelsen. Hun skriver:

»Jeg synes, det er synd, at vi alle sammen halser efter noget, vi burde give os selv. At vi der på mange måder er så rige, nægter os selv glæden ved at give slip på det hele, spise hindbærsnitter og læse nytteløse digte.«

Det er et godt råd, til jer kære NAG-studenter: husk ind imellem at give slip, spise hindbærsnitter og læse nytteløse digte.

Men jeg tror, at I kan. I har nemlig øvet jer på usikkerhedshåndtering gennem jeres tid i uddannelsessystemet. At lære er nemlig at udsætte sig for usikkerhed. Så uddannelse, dannelse, er også at lære at håndtere usikkerhed, og dermed er det at lære at håndtere fremtiden. Det ved jeg, at I har fået med fra NAG. Pippi Langstrømpe-citater gør mig ofte lidt skeptisk, men om fremtiden og usikkerhed, har den kære

Pippi en god udtalelse. Hun siger nemlig:

»Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af.«

Den indstilling kan vi alle lære lidt af, og I får helt sikkert brug for den. Tilbage til min helt gennemsnitlige søn, Johan på ni år. Han sagde altså:

»Far, jeg glæder mig til fremtiden. Det bliver så spændende at se, hvad man kan i fremtiden.«

Jeg ønsker for jer, at I vil bevare denne barnets glæde og forventning. At I vil glæde jer til fremtiden. Ikke frygte den. Fremtiden er ikke et prædestineret buldrende tog. Nej, den er jeres. I kan og skal forme den. Og jeg kender jer, så det er for mig helt sikkert, at I kan skabe en god fremtid ikke bare for jer selv, men også for jeres omgivelser.