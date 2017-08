Jytte Søvndahl havde kreeret denne vinderkage, der både var en fryd for øjet og for smagsløgene. Foto: Lars Sandager Ramlow

SE BILLEDERNE: Konkurrence gik helt i kage

Lørdag gik helt i kage for Birkerød Torvedage. På den gode måde. Foreningens store »Kagedyst« viste sig nemlig som et trækplaster med 12 deltagende kager og masser af tilskuere.

Efter at have studeret og prøvesmagt samtlige kager var de to kompetente dommere, Marina Mulinacci fra Farumhus Konditori og Maj-britt Jørgensen fra Rustikbageriet i Blovstrød, ikke i tvivl. Begge var enige om, at Jette Søvndahls lagkage med tre cremer af pistacie, chokolade og blendede jordbær med vanilje oven på en hjemmelavet bund var den bedste, hvilket gav vinderen et gavekort på 1000 kroner til butikkerne i Birkerød Handelsstandsforening.