Se billedserie Borgmester Jens Ive (V) bød sammen med koordinator for Kulturnatten Jack Otto Kristensen velkommen til den 20. udgave af Birkerød Kulturnat. Foto: Jens Wollesen

SE BILLEDERNE: God kulturnat trods dårligt vejr

Rudersdal - 11. september 2017

Der var mørke skyer og regn i stride strømme i løbet af eftermiddagen på dagen for den 20. udgave af Birkerød Kulturnat, som blev afviklet i fredags. Men efterhånden som eftermiddag blev til aften, gik vejret også fra vådt til tørt, og gæster og arrangører kunne glæde sig over, at de fleste arrangementer blev ført ud i livet som planlagt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Man kan sige, at det startede vådt men endte godt. Den første time fra klokken 17 til 18 var der jo en del regn, men så stoppede det, og folk var heldigvis ikke gået hjem, siger Jack Otto Kristensen, der er koordinator for Kulturnatten.

Han oplyser, at »natmusik« ved Mantziusgården måtte aflyse, da det på grund af vejret ikke lod sig gøre at afvikle udendørs musik, mens gadeteatret, der skulle have været opført udendørs, blev rykket ind i en sal på Toftevangskolen.

En af årets aktørere var Mantziusgården, og kulturhuset bød i år på flere indslag, hvor gæsterne udover at kunne høre musik også kunne være med til at udsmykke en hvid Skoda, som grundet vejret var rykket ind i foyeren. Mads Riishede, der er kunstnerisk leder på Mantziusgården, er enig med Jack Otto Kristensen i, at det endte med at blive en god Kulturnat.

- Det var en vellykket Kulturnat, hvor folk trods det dårlige vejr kom i byen og støttede op om de mange oplevelser, som var sat i søen. Stort set alt blev gennemført, og kun få udendørs-aktiviteter blev aflyst, såsom petanque i haven. På Mantzius havde vi gæster fra klokken 17.00 til klokken 23.30 - og de sidste skulle hjælpes ud, siger Mads Riishede, der vurderer, at cirka 300 mennesker i løbet af aftenen besøgte Mantziusgården.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.