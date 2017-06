Se billedserie Der var både glade og trætte ansigter, da Birkerød Gymnasium fredag holdt dimission i Birkerød Idrætscenters store multihal. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: SE BILLEDERNE: Birkerød-rektor - I skal ikke efterabe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SE BILLEDERNE: Birkerød-rektor - I skal ikke efterabe

Rudersdal - 23. juni 2017 kl. 20:47 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedenfor følger et uddrag af rektor Anders Kloppenborgs dimissions-tale fredag formiddag på Birkerød Gymnasium:

I sidder der så pænt på jeres stole og ser langt mere glade end trætte ud. I strutter af livslyst og gå-på-mod. I emmer af ungdom og kraftfulde hormoner, og det er jo noget værre noget, når vi nu hele tiden af betragtere uden for skolen får fortalt, at I er selvoptagne, stressede, karakterfikserede og triste ved tilværelsen.

Sikke noget sludder. Der findes ikke noget mere livsbekræftende end at se en nyudsprungen årgang BG-studenter.

I har som årgang taget for jer af retterne og på nogle områder præsteret på en måde, som har skabt respekt om skolen.

I har af jeres midte rekrutteret repræsentanter til de landsdækkende faglige olympiader i matematik, fysik, biologi, geografi og dansk. Ikke nok med at I har vundet inden for landets grænser, men også sejre i udlandet er det blevet til, og måske står et verdensmesterskab og glimter forude i fysik i løbet af sommeren.

På de indre linjer har I sat markant aftryk i skolens sociale liv med et væld af musikalske optrædener på morgenmøder, til skolens møder med eksterne interessenter og i musicals.

Sofagruppen har lagt kostskolen og hele skolen ned med jævne mellemrum med musik og tekster, der har hudflettet livet på skolen, så alt der måtte smage af styret information, er blevet sønderskudt til fordel for det rå og virkelige billede af tingenes sande tilstand.

Det skal i dag heller ikke glemmes, at udover at skolens tre fodboldhold atter hjemførte alle tre pokaler fra årets kostskoleturnering, så skrev drengene historie ved i oktober måned at vinde DM i gymnasiefodbold ved finalestævnet i Århus.

Nu venter Jer alle en udfordrende virkelighed. At være alment dannet indebærer, at man lever op til et ideal, hvad angår kundskaber, viden og færdigheder inden for humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige områder og opnår indsigt i de historiske og aktuelle forudsætninger for vores kultur, normer og folkestyre, og derigennem erhverver sig mulighed for aktiv og ansvarlig medvirken i demokratiet.

Her på BG er vi fortsat meget optaget af at håndtere den meget store, alvorlige og afgørende opgave det er at uddanne og danne, i en ånd og en tone som baserer sig på gensidig respekt, værdighed, personlig integritet og tolerance.

Udgangspunktet er godt. Vi har som et lille folk i et lille land uden andre ressourcer, end dem som findes i hver enkelt af os skabt en succes, som vi dårligt selv tør erkende.

Ifølge Danmarks mest internationalt anerkendte journalist, skaberen af Mandag Morgen, Erik Rasmussen er hemmeligheden bag den danske succes, den brede opbakning til den danske model med en stor velfungerende offentlig sektor og et erhvervsliv med en stor konkurrenceevne. Den kollektive betalingsvilje er det kit, der har limet modellen sammen, hvor danskerne har investeret i en fælles livskvalitet og et bedre samfund, hvor fællesskabet er vigtigere end individet.

Den position har det taget generationer at opbygge, og den vil i en fremtid, der bliver stadig mere turbulent og kræver stadigt større forandringer give os meget store konkurrencefordele, hvis vi tør stå på mål for den og IKKE kaster os ud i misforståede og kortsigtede spareøvelser.

Erik Rasmussen konkluderer, at den provokerende realitet er den, at en veludviklet offentlig sektor og en høj skatteprocent er en af Danmarks vigtigste konkurrenceparametre.

Højskolebevægelsens idemand og store drivkraft, N.F.S. Grundtvig (1783-1872) som for alvor fik sat dannelse og deraf senere afledt systematisk uddannelse i system har i den anledning i 1848 udtalt:

»Ethvert folk der skal blive til noget i verden, må have mod til at ligne sig selv og lade hånt om at efterabe andre«.

I en stadig mere globaliseret verden, hvor påvirkningerne konstant er mangfoldige og intense, skal der virkeligt mod og selvtillid til for at turde være sig selv og stole på sine værdier.

Selv har jeg gennem mit lange liv altid været inspireret af min oldefar, som under 1. Verdenskrig var repræsentant for det danske mindretal i Sønderjylland i Rigsdagen i Berlin, og hvis fire sønner inkl. min morfar af samme årsag var nødt til at deltage i denne krig som tyske soldater. Hans valgsprog lød:

»Tro din gud - Tjen dit folk - Giv sandheden æren«.