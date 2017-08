Torsdagens vejr var ikke udpræget fodboldvejr, så derfor var der glæde over, at BSV af 2016 havde mulighed for at låne en del af hallen på Rundforbi Idrætsanlæg, så fodboldaktiviteterne på årets fodboldcamp kunne flyttes indendørs.

SE BILLEDERNE: 110 børn på fodboldcamp

- Jeg håber, at de vinder, for så kan det være at folk begynder at gå mere op i pigefodbold, for lige nu går folk mest op i drengefodbold, siger Sofie Andersen, der er med på campen for at have det sjovt og være sammen med vennerne.