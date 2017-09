S ønsker skattestigning efter mange besparelser

En mindre skattestigning for borgerne i Rudersdal. Det foreslår Socialdemokratiet, som efterhånden har luftet tanken en del gange i diverse debatindlæg. Og selvom det ikke længere lader sig gøre i år, da fristen for at ansøge om en ændring af skattetrykket skal være sendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september, ønsker Socialdemokratiet at holde liv i debatten, så den kan fortsætte i den kommunalbestyrelse, der kan indtage rådhuset efter kommunalvalget den 21. november. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag.

- Grunden til, at vi foreslår en skattestigning, er, at der har været meget massive besparelser over en hel årerække og især sidste år var der for mange besparelser, hvis du spørger mig, siger Kristine Thrane, der er borgmesterkandidat for Socialdemokratiet.

- Socialdemokratiet og jeg synes, at vi har skåret for dybt på især skolerne, på normeringerne i daginstitutionerne og på ældreområdet, men for at vi kan købe nogle af de besparelser tilbage bliver vi nødt til at tilføre nogle penge. Jeg tror i virkeligheden, at mange mennesker i Rudersdal også føler, at der er skåret for dybt, og de vil i virkeligheden gerne give lidt mere i skat og så få en bedre service, siger Kristine Thrane, der konkret foreslår, at sætte indkomstskatten op med 0,2-0,3 procentpoint samtidig med, at grundskylden holdes i ro.