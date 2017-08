Se billedserie Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), fremlagde onsdag aften fremtidsudsigterne for kommunens økonomi, da kommunalbestyrelsen førstebehandlede budgettet for 2018-2021. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Rudersdals budget: Fremtiden tegner lysere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rudersdals budget: Fremtiden tegner lysere

Rudersdal - 31. august 2017 kl. 11:15 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis bringer her borgmester Jens Ives (V) budgetfremlæggelses-tale i sin helhed. Teksten er borgmesterens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Jeg vil gerne byde tilhørerne og kommunalbestyrelsen velkommen til aftenens møde om kommunens budget for de kommende fire år. Det samlede budgetforslag kan læses på kommunens hjemmeside.

Budgetforslaget tegner et lysere billede end de foregående års budgetforslag. Det er der flere grunde til. Det er blandt andet et resultat af den økonomiske genopretning, som kommunalbestyrelsen har gennemført i de foregående år. Desuden fik kommunerne et bedre resultat af forhandlingerne med regeringen om økonomien for 2018 end forudsat tidligere på året.

Nye beregninger tyder endvidere på, at skatteindtægterne bliver højere end forudsagt i tidligere prognoser.

Budgetforslaget viser, at kommunens kassebeholdning - også kaldet likviditeten - bliver gradvis forbedret i løbet af budgetperioden. Ved udgangen af 2021 udgør kassebeholdningen 124 millioner kroner. Det overstiger kommunalbestyrelsens målsætning, som er 100 millioner kroner.

Dermed er der et vist råderum i kommunens økonomi. Det fremkalder naturligvis ønsker hos enhver politiker om at rulle nogle af de tidligere besluttede besparelser tilbage. Men jeg må råde til omtanke og nøjes med at sige: Det må vi se nærmere på i de kommende budgetforhandlinger.

Kommunens driftsudgifter ligger stabilt på omkring 3,1 milliarder kroner i de fire budgetår fra 2018 til 2021. Serviceudgifterne udgør ca. 80 procent af driftsudgifterne. Regeringen har fastsat et loft over, hvor meget kommunerne må bruge på serviceudgifter i 2018. Hvis kommunerne overskrider dette loft, risikerer de en økonomisk sanktion. Det er der ingen fare for, at vi bidrager til med det foreliggende budgetforslag. For i budgetforslaget ligger vores serviceudgifterne 51 millioner kroner under det beregnede loft for kommunens udgifter.

Selvom der er et råderum i kommunens økonomi, er der også udfordringer, som vi skal være opmærksomme på. Det gælder særligt i forhold til de 3 U'er: Udgiftspres, udligning og usikkerhed.

* Der er et betydeligt udgiftspres på nogle områder af kommunens økonomi. Særligt på det specialiserede børneområde oplever vi - i lighed med mange andre kommuner - stærkt stigende udgifter.

* Regeringen planlægger en ændring af den økonomiske udligning mellem kommunerne fra 2019. Vi ved fra tidligere, at ændringer i udligningsordningerne kan indebære betydelige merudgifter for Rudersdal Kommune.

* Forudsætningerne i budgetforslaget er forbundet med betydelig usikkerhed. Det gælder ikke mindst beregningerne af de fremtidige skatteindtægter.

Disse forhold gør det særlig vigtigt at sikre, at kommunen har en robust økonomi, så vi kan håndtere fremtidige udfordringer uden for store rystelser af økonomien.

I budgetforslaget er skatteindtægter og udligning baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018. Til andenbehandlingen af budgettet vil forvaltningen udarbejde et opdateret skøn over kommunens udskrivnings¬grundlag. Dette skøn vil danne grundlag for kommunal¬bestyrelsens valg mellem statsgarantien og det selvbudgetterede udskrivnings¬grundlag.

Fra 2018 til 2021 stiger kommunens skatteindtægter fra 4,6 milliarder kroner til 5,2 milliarder kroner. Denne stigning på 600 millioner kroner afspejler, at borgernes indkomster forventes at stige. Der er ikke tale om, at kommunen opkræver en større andel af indkomsterne i skat, da skatteprocenterne er uændrede.

I samme periode stiger kommunens nettoudgifter til tilskud og udligning med 400 millioner kroner. Når vi i 2021 har afleveret vores merbidrag til den kommunale udligning, er der således kun 200 millioner kroner tilbage af stigningen i skatteindtægterne. Kommunens udgifter er også påvirkede af pris- og lønstigninger. Fra 2018 til 2021 udgør pris og lønstigningerne alene en merudgift på 200 millioner kroner.

Nettoresultatet bliver, at der faktisk ikke er nogle penge tilbage til øget service på trods af de højere skatteindtægter. Der står et stort blankt nul.

Budget 2018 er det sidste budget fra denne kommunalbestyrelses hånd. En hurtig status over de seneste fire år viser, at det har været en særdeles begivenhedsrig periode - også på det økonomiske område.

Vi oplevede ekstraordinære udfordringer i forbindelse med den store tilstrømning af flygtninge i 2014-2016. Derudover fik kommunen nogle store engangsudgifter, som var vanskelige at forudse. Vi mærkede også, at staten strammede den økonomiske styring af kommunerne ved at indføre et krav om, at kommunerne skulle afgive en procent af serviceudgifterne (det såkaldte omprioriterings-bidrag). Heldigvis blev kravet senere erstattet af en mere lempelig ordning.

Trods de mange udfordringer lykkedes det at sikre en fortsat udvikling af kommunen. Der er således gennemført og planlagt en række små og store anlægsinvesteringer fra skaterpark og cykelstier til nye børnehuse og plejeboliger samt bedre kultur- og idrætsfaciliteter. Og der er løbende investeret i forbedringer af børnehuse, skoler og vejanlæg.

Alt i alt afleverer vi en fornuftig økonomi til den ny kommunalbestyrelse, hvor kassebeholdningen mere end opfylder målsætningen. Som det fremgår af budgetforslaget ligger serviceudgifterne i Rudersdal Kommune over landsgennemsnittet, og forslaget indeholder et omfattende investeringsprogram samtidig med, at kommunens lave skatteprocent er fastholdt. Kommunens administrative ressourceforbrug ligger et stykke under landsgennemsnittet, uanset om man måler på udgiften til administration eller antallet af administrativt ansatte.

Mange borgere engagerer sig i kommunens udvikling og i kommunens økonomi. Sidste år havde vi blandt andet et inspirerende RudersdalMøde om de økonomiske udfordringer og et velbesøgt borgermøde om budgetforslaget. Som kommunalbestyrelse kan vi ikke altid gøre alle tilfredse. Det er nu engang vores opgave at se på helheden. Jeg sætter stor pris på borgernes engagement - også når vi er uenige. Vi lytter til borgernes synspunkter og inddrager dem i arbejdet.

I den forbindelse vil jeg gerne takke for de høringssvar til budgetforslaget, som kommunalbestyrelsen har modtaget fra bestyrelser, brugerråd og MED-systemet. Høringssvarene vil blandt andet indgå i fagudvalgenes behandling af budgettet i september. Jeg vil også takke udvalgene og forvaltningen for det store arbejde, der allerede er udført i forbindelse med budgettet for 2018.

Efter at de enkelte partier om lidt har fremlagt deres holdninger til budgetforslaget, vil alle i salen få mulighed for at komme med forslag, kommentarer og spørgsmål. I de kommende forhandlinger om budgettet lægger jeg afgørende vægt på, at kommunen skal opretholde en god økonomi, lige som vi skal overholde økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Jeg ser frem til konstruktive drøftelser af budgetforslaget samt af de ændringsforslag, der måtte komme undervejs. Det er mit ønske, at budgettet for 2018 kan vedtages med bred tilslutning fra partierne her i salen.

Hvis partiernes ændringsforslag skal indgå i oversigten til Økonomiudvalgets andenbehandling, vil jeg minde om, at sidste frist for indsendelse af ændringsforslag er: Onsdag den 6. september klokken 09.00. Som bekendt godkendes budgettet endeligt af kommunalbestyrelsen ved andenbehandlingen onsdag den 11. oktober.

relaterede artikler

Venstres budgettale for 2018-2021 31. august 2017 kl. 11:15

Radikales budgettale for 2018-2021 31. august 2017 kl. 11:15

Liberal Alliances budgettale for 2018-2021 31. august 2017 kl. 11:15