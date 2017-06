Se billedserie RudersdalRutens univers byder på et væld af tilbud til motion, oplevelser, bevægelse og naturindtryk. Frederiksborg Amts Avis har de seneste uger sat fokus på nogle af de mange muligheder. I dag handler det Grøn Puls for 60+?erne. Meningen er, at deltagere får sved på manden, men om det sker ved hjælp af træningen eller ved at aktivere lattermusklerne, gør ikke så meget. Foto: Rudersdal Kommune

Rudersdal udnytter naturen til motion

Rudersdal - 10. juni 2017 kl. 08:55 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frisk luft til krop og sjæl er de grundlæggende tanker bag »Grøn Puls« konceptet, der har gået sin sejrsgang i Rudersdal de sidste par år.

Konceptet er rettet mod aldersgruppen fra 60 år og opefter, og i alt sin enkelthed handler det om at få deltagerne godt og sikkert i gang med at motionere i selskab med andre - uanset vejr, årstid og form. Det fortæller Henriette Tybjerg, der er en af initiativtagerne og også en af instruktørerne for Grøn Puls 60+:

- Bag Grøn Puls gemmer sig et træningsforløb, der har til formål at give deltagerne sved på panden, men det er ikke så vigtigt, om man får sved på panden af et godt grin i selskab med andre eller af den fælles træning, lyder det fra Henriette Tybjerg.

Det sociale samvær og fællesskabet har lige så stor betydning for deltagere og instruktører som selve træningen, og derfor arrangeres der udover træning også en række ture og foredrag, hvor sveden på panden bliver krydret med picnic eller gåture med historiske fortællinger.

- Samspillet mellem socialt samvær, engagerede frivillige og instruktører fra Aktivitetscentrene i Rudersdal Kommune har gjort »Grøn Puls 60+« til en succeshistorie. Grøn Puls startede for fem år siden i Holte med et hold, der i dag tæller flere end 100 deltagere. Sidenhen har den grønne puls bredt sig til Birkerød, hvor Præstegårdshaven lægger græs til flere end 30 deltagere. Der er aldrig aflysninger på holdene, da de frivillige overtager træningen, når der er brug for det, forklarer Henriette Tybjerg.

Hun fortsætter:

- Grøn Puls er meget mere end motion. Når vi mødes gør vi en forskel for hinanden. Ja, vi bevæger os men det er ligeså meget glæden og nærværet, der gør forskellen. Samtidig bliver deltagerne også udfordret - for vi kan mere, end vi tror.

Naturen gemmer på en masse træningsredskaber, der tages i brug til træningen - og det netop en af kongstankerne med at lægge Grøn Puls ude i det fri.

- Selve træningen er en blanding af stræk-, styrke- og balance-øvelser samt løb og/eller rask gang. Hele kroppen kommer i brug, og hver gang indledes med en god omgang fælles opvarmning og afsluttes altid med stræk og afspænding. Ind i mellem opvarmning og afspænding fordeles deltagerne i små grupper, der lunter, gå eller løber en kort strækning, oplyser Henriette Tybjerg.

Sommersæsonen er netop startet og løber frem til august. Interesserede, der har lyst til en gratis prøvetime, skal bare møde op i Holte på Sundhedspladsen i Holte på Søengen. Det er på mandag fra klokken 09.00-10.15 eller i Birkerød på fredag - ligeledes fra klokken 09.00-10.15. Det er i Birkerød Gl. Præstegårds have.

Interesserede kan også læse mere på hjemmesiden: https://oplev.rudersdal.dk/temaer/groen-puls