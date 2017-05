Se billedserie RudersdalRutens univers byder på et væld af tilbud til motion, oplevelser, bevægelse og naturindtryk. Frederiksborg Amts Avis sætter de kommende uger fokus på nogle af de mange muligheder. På Cykelmyggens Cykellegeplads i Trørød kan de mindste træne trafiksikkerhed samtidig med, at de har det rigtig sjovt. Foto: Claus Boesen Foto: © Claus Boesen/ Media Press

Rudersdal indbyder til gode cykelture

Rudersdal - 30. maj 2017 kl. 11:01 Af Lars Sandager Ramlow Foråret og forsommeren har endelig ramt Danmark, og Rudersdals skønne og varierede natur giver rige muligheder for at gå

- Der er det sidste årti gjort meget for at forbedre mulighederne for cyklisterne i Rudersdal Kommune. For uanset om man cykler i fritiden i sundhedens tegn, er på cykeltur i weekenden sammen med venner og familie, eller om man cykler den daglige tur til arbejde eller til undervisning, så bør det at tage cyklen være et naturligt valg, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Udvalgsformanden peger på, at det skal være nemt at vælge cyklen - og det skal være en god oplevelse at cykle rundt i Rudersdal.

- Her i kommunen har vi målrettet gennem årene udviklet attraktive cykelruter, så der er lidt for enhver smag. Der er temaruter som RudersdalRuten på 42,195 kilometer. Her kan både gående, løbere og cyklister komme rundt i hele kommunen. Vi har også FamilieRuten på 21,5 kilometer, der som navnet antyder er mere familievenlig, og så har vi KulturSlangen, der kombinerer natur, kunst og historie, forklarer Court Møller til Frederiksborg Amts Avis, hvor han fortsætter:

- Hvis vi ønsker, at flere skal vælge cyklen, så er det nødvendigt, at der er attraktive cykelruter. Derfor er kommunen blandt andet med i det tvær-regionale samarbejde om etablering af supercykelstien, Allerødruten, der går langs Kongevejen. Allerødruten er en del af et net af pendlercykelruter, der gør det lettere at komme på tværs af kommuner i regionen. Samtidig bliver cykelturen mere behagelig og sikker, understreger den radikale formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Court Møller oplyser, at politikerne i Rudersdal er helt bevidste om, at hvis flere skal vælge cyklen, så er det vigtigt at trafiksikkerheden følger med.

- Allerede i en tidlig alder, er det vigtigt at være tryg på cyklen og ude i trafikken. Derfor kan de mindste nu træne trafiksikkerhed på Cykelmyggens Cykellegeplads i Trørød, siger Court Møller.

- Det er et fantastisk, farverigt og lærerigt uderum for børn, hvor cykelleg, historiefortælling og fantasi bliver forenet med trafiksikkerhed. Til de voksne har vi etableret Super Cykelstop på hjørnet af Kongevejen og Øverødvej og ved Kulturcenter Mariehøj. Her kan du få luft i dækkene, tage et lille hvil eller reparere cyklen, så du kan komme sikkert videre, fortæller Court Møller til avisen.

De mange muligheder for at cykle stiller til gengæld også krav til brugerne, der skal huske den gode adfærd.

- Jeg er meget glad for den aktive fritid, der er her i Rudersdal. Men vi er mange forskellige trafikanter, der skal deles om arealerne. Derfor er det ekstra vigtigt at tage hensyn til hinanden, så vi kan få skabt en trafikkultur, hvor der er plads til alle, påpeger Court Møller.

Han understreger, at det gælder uanset om man er bilist, motionscyklist, på søndagsudflugt eller på vej til og fra skole, skal der være plads til alle.

- Sammen med de øvrige nordsjællandske kommuner har vi her i maj sat fokus på trafikadfærden med kampagnen »God Tur & God Stil«. Den skal netop huske os alle på at tage hensyn til hinanden ude i trafikken. Det skal være en god oplevelse og ikke halsbrækkende, siger Court Møller.

I maj er netop også introduceret to nye cykelruter for dem, der vil træne på landevej. Det er SandbjergRuten og KongeRuten.

Interesserede kan læse mere på hjemmesiden: www.rudersdal.dk/temaer/ud-paa-cykel