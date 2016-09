Se billedserie Salen var fyldt, da Rudersdal Folkemødedag åbnede med debat mellem folketingspolitikerne Trine Torp (SF), finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), May-Britt Kattrup (LA), Jan-Erik Messmann (DF) og tidligere udenrigsminister, Martin Lidegaard (R), der alle er valgt i Nordsjælland. Her er det Erik Arvin, der stiller spørgsmål til panelet. Foto: Allan Nørregaard

Rudersdal Folkemødedag satte nye standarder

Rudersdal - 05. september 2016

Succesen er ved at tegne sig. 34 lokale foreninger havde stande, programmet var spækket med spændende og nærværende debatter, og mere end 1000 gæster mødte op på Havarthigaarden i Holte dagen igennem. Alt dette var med til, at lørdagens fjerde udgave af Rudersdal Folkemødedag satte nye standarder, og formanden for foreningen bag, Gitte Rasmussen, var da også synligt begejstret, da Frederiksborg Amts Avis talte med hende sidst på dagen.

- Det her er en fantastisk dag, hvor alt har været med os. Jeg må indrømme, at jeg var lidt spændt i morges. Hvordan ville vejret arte sig, og hvor mange borgere ville møde op. Men dagen har vist, at arrangementet er kommet for at blive. Og jeg må sige, at jeg har stor respekt for alle de foreninger, der har udfyldt de rammer Folkemødedagen har sat op. Alle aftaler er blevet holdt, og alle planlagte debatter er blevet afviklet, sagde Gitte Rasmussen, der fortsatte:

- Havarthigaarden har samtidig endnu en gang vist sig som et ideelt sted at holde folkemødet. Her er både højt til loftet og rum for mere intime indslag. Rudersdal Folkemødedag er hårdt arbejde, men jeg glæder mig allerede til næste år.

Dagens første debat var med et panel af folketingspolitikere, valgt i Nordsjælland. Trine Torp (SF), May-Britt Kattrup (LA), Jan-Erik Messmann (DF), tidligere udenrigsminister, Martin Lidegaard (R) og finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) trak fulde huse i åbningsdebatten, hvor regeringens 2025-plan blev diskuteret.

Stemningen har været højspændt på Christiansborg de seneste dage, og flere iagttagere har bragt muligheden for valg på banen. Men skulle man tolke paneldeltagerne, så skal enderne nok mødes inden for de kommende måneder.

Den radikale, Martin Lidegaard, indledte i hvert fald med en »bombe« ved at erklære, at De Radikale ikke hører til hverken rød eller blå blok, når det gælder 2025-planen. Den er for vigtig til parti- og blok-fnidder påpegede han, i en debat, der trods alvoren, blev holdt i en munter tone i rigtig folkemøde-ånd.

Næste år har Rudersdal Folkemødedag fem års jubilæum. Dagen holdes 2. september - godt to måneder før kommunalvalget i november.

