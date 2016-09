Se billedserie Pigerne og prinsessen hyggede sig, inden løbet blev skudt i gang. Foto: Kim Rasmussen

Royalt stjernestøv til skiløb i solskin

Rudersdal - 19. september 2016 kl. 05:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var royalt besøg, da Holte Ski søndag afholdt DM i rulleski for tiende år i træk. Prinsesse Marie, der er protektor for Danmarks Skiforbund, kom nemlig og skød løbet i gang, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Prinsessen er efter sigende selv en ivrig skiløber.

- Hun er meget optaget af sporten, fordi hun jo er fransk og selv har dyrket og dyrker skiløb. Hun er meget optaget af at hendes børn også kommer til at holde af at stå på ski, siger Anna Harboe Falkenberg, der er formand for Danmarks Skiforbund.

Efter startskuddet blev prinsessen i målområdet, hvor hun stod og heppede - især på børnene. Og da de første tre børn var kommet i mål, var hun hurtigt henne og ønske dem tillykke og uddele kram til dem, mens børnenes forældre ivrigt forevigede øjeblikket ved at tage billeder med deres iPhones. Da prinsessen atter vendte tilbage til sin bil, fortalte hun, at hun aldrig selv har prøvet at stå på rulleski.

- Men vi har snakket om, at vi måske skal starte på det sammen med børnene. Der var så mange børn, der deltog i dag, og det er så inspirerende. De er unge og søde, og de er virkelig motiverede og engagerede. Det er virkelig dejligt at se, siger prinsesse Marie, der også siger, at hendes egne børn »elsker« at stå på ski.

Sideløbende med DM på rulleski blev Kongevejsløbet også afviklet som en del af arrangementet. Og løbet fungerede som seedningsløb for det svenske Vasaloppet, som afvikles den 5. marts. Og den omstændighed er også lidt speciel.

- Det er mig bekendt det eneste rulleskiløb uden for Sverige, som fungerer som seedningsløb for Vasaloppet, så det er i den grad en blåstempling af arrangementet, siger Erland Pedersen.

Årets DM på herresiden blev vundet af Joachim Weel Rosbo, mens Kristian Wulff fra Odense Skiklub blev toer og Ulrik Ghisler fra Holte Ski blev nummer tre. Hos kvinderne vandt Signe Schløer, som var den eneste opstillede i klassen. Det 45,2 kilometer lange Kongevejsløbet blev på kvindesiden vundet af den svenske verdensmester i rulleski, Marika Sundin, mens hendes kæreste Reckard Bergengren vandt på herresiden. Alle resultater kan ses på Holte Skis hjemmeside.

