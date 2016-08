Restaurant åbner tidligst igen næste år

Til fortrydelse for både Rudersdal Kommune og kunder, der måtte gå forgæves til Restaurant Jægerhytten i løbet af sommeren, lykkedes det ikke at finde en ny midlertidig lejer til restauranten, efter at den tidligere lejer, Brian Mundt, blev sat på gaden, fordi han havde misligholdt sin kontrakt. Derfor åbner restauranten tidligst igen til foråret, hvor en ny sæson starter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der var en vis interesse for at leje Jægerhytten, men det blev simpelthen for kompliceret at få restauranten lejet ud for så kort en periode. Problemet var i høj grad, at der kun var tale om en periode på to måneder, så det ville blive for svært at få en forretning ud af det, siger Mette Carstad, der er ejendomschef i Rudersdal Kommune.