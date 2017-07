Se billedserie Den radikale spids- og borgmesterkandidat, Court Møller (tv) og den nye mand på R-opstillingslisten, Frank Edelmann Christensen, står lige midt i det »politiske kompas«. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Rektor melder sig på R-holdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor melder sig på R-holdet

Rudersdal - 03. juli 2017 kl. 04:26 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale Venstre i Rudersdal styrker nu holdet til kommunalvalget med en kender på uddannelsesområdet. Det er den tidligere rektor på Marie Kruses Skole og Gymnasium, Frank Edelmann Christensen, som Frederiksborg Amts Avis møder på Bistrupskolen sammen med partiets lokale spids- og borgmesterkandidat, Court Møller:

- Uddannelse er svaret på fremtidens udfordringer. Derfor er uddannelse vores førsteprioritet. Radikale Venstre er Danmarks uddannelsesparti - både nationalt og lokalt, og vi er derfor glade for, at vi nu har Frank med på holdet, så vi kan trække på hans erfaringer på uddannelsesområdet, siger Court Møller.

Radikale Venstre ser med bekymring, at skolerne i Rudersdal gennem de seneste års besparelser er meget hårdt spændt for.

- Vi vil arbejde stenhårdt på et kommunalt kompromis på skoleområdet, således at skolerne ved, hvad de kan planlægge efter i fremtiden. Det er vigtigt, at vi bliver enige om dette bredt i kommunalbestyrelsen, understreger Court Møller i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Frank Edelmann Christensen har i 25 år været rektor for Marie Kruses Skole og Gymnasium og har igennem dette en indgående indsigt i såvel SFO, grundskole - og gymnasieuddannelsen.

- Det har altid ligget mig meget på sinde, at alles evner skal udvikles mest muligt. Der skal være plads og gives udfordringer til såvel de dygtigste elever som de elever, der skal hjælpes lidt mere. Vi har et godt skolevæsen i Rudersdal, men det er vigtigt at være opmærksom på at verden forandrer sig. Derfor må vi løfte blikket, se nutidens udfordringer med kommende generationers øjne og satse massivt på uddannelse af børn og unge, siger den 65-årige tidligere rektor, der stoppede i jobbet i 2012.

Siden har han blandt andet været censor på læreruddannelsen og universitetet samt konsulent i en virksomhed, der arbejder med uddannelse.

Privat er Frank Edelmann Christensen bosat i Holte lige skråt overfor Reprise Teatret, og han har boet inden for Rudersdal Kommunes grænser siden 1986.

Han har to voksne børn, der tidligere har gået på Skovlyskolen og Nærum Gymnasium, hvor også hans hustru arbejder. Børnene er dog flyttet hjemmefra og bor nu i København.

- Gennem hele mit voksenliv har jeg arbejdet med uddannelse og ledelse af uddannelsesinstitutioner, så jeg glæder mig til at bidrage med min viden og erfaring i den radikale valggruppe. Det er essentielt at genetablere tilliden til skolerne og skoleledelserne, de steder, hvor der ikke er det. Og generelt er det vigtigt, at der fra politisk side er fuld opbakning til det store arbejde, der gøres på skolerne, påpeger Frank Edelmann Christensen overfor Frederiksborg Amts Avis.