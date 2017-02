Rektor: Reformen er ikke en revolution

Rektor på Nærum Gymnasium (NAG) gør klar til snart at modtage et nyt kuld elever. De bliver de første, der kommer til at mærke gymnasiereformen på egne kroppe. Rektoren vil dog gerne berolige de nye elever og siger, at der ikke er tale om en revolution.Foto: Allan Nørregaard

Rudersdal - 16. februar 2017 kl. 07:24 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom de fleste unge mennesker holder vinterferie i denne uge, skal mange af dem snart til at tage stilling til, hvordan deres fremtid skal se ud. De skal med andre ord til at vælge uddannelse. Sidste år blev gymnasiereformen vedtaget, og dermed vil gymnasiernes kommende elever være de første, der kommer til at mærke reformen på egne kroppe. Reformen betyder selvfølgelig også, at gymnasierne skal til at tænke deres hverdag på en anden måde. På Nærum Gymnasium (NAG) siger rektor Niels Hjølund Pedersen, at man vil forsøge at implementere reformen så skånsomt som muligt.

- Gymnasiereformen er jo ikke en revolution. Gymnasiet forbliver på mange måder genkendeligt, og hvis man sammenligner med folkeskolereformen, er gymnasiereformen en lille reform, siger Niels Hjølund Pedersen til Frederiksborg Amts Avis torsdag.

Naturligvis kommer der til at være vise forandringer, når reformen skal implementeres, understreger rektoren.

- Den helt store forandring for elever, der skal søge nu, er, at de ikke skal vælge en studieretning, som de tidligere skulle. De skal kun vælge et gymnasium, og det er den helt store, nye ting, siger Niels Hjølund Pedersen.

Studieretningen vælges først senere på skoleåret, og fra Undervisningsministeriet er der fastsat 15 forskellig studieretninger, som landets gymnasier kan vælge mellem at udbyde.

- Alle elever bliver fordelt i tilfældige klasser, og så kommer der et kort grundforløb, som varer cirka tre måneder, og i løbet af det grundforløb bliver eleven rustet til at træffe et valg om studieretning. Vi håber på, at eleverne så kan træffe valget på et mere oplyst grundlag, end hvis de sidder derhjemme og vælger studieretning allerede i februar, før de overhovedet har mødt gymnasiet, siger Niels Hjølund Pedersen.

