Radikales budgettale for 2018-2021

Rudersdal - 31. august 2017

Frederiksborg Amts Avis bringer her Radikale Venstres budgettale, der blev holdt af spidskandidat Court Møller. Avisen bringer teksten fra politikerens talepapir, og der kan derfor være forskelle i forhold til den faktiske tale, der blev holdt onsdag aften ved kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet for 2018-2021:

Tak til borgmesteren for forelæggelse af budgettet.

Sidste års forfærdelige budget med kæmpe nedskæringer er afløst af et budget, der skaber os et meget beskedent råderum.

Desværre er der fortsat ikke ordentlig balance i budgettet. Vi forbedrer vores likviditet med næsten 200 millioner kroner over de næste fire år, men i det første år - dvs. 2018 - kommer vi ud af året med et underskud i kassen på 69 millioner kroner. Det er jo en ubalance, som vi har bokset med i flere år, og som sidste år førte de meget hårde besparelser med sig.

Som borgmesteren allerede har redegjort for, så har vi 28 millioner kroner i kassen i 2021. Samtidig har vi et råderum på servicerammen på 50 millioner kroner i 2018.

I Radikale Venstre har vi drøftet indgående et behov for at sætte skatten op. Det vil give os en bedre likviditet allerede i 2018, men netop på grund af den forbedrede likvide situation på fire års sigt, så er der for så vidt ikke noget, der tyder på et langsigtet behov for en skattestigning.

Problemet med skattestigningen er jo som bekendt, at vi på grund af udligningsordningen sender rigtig mange penge ud af kommunen, hvis vi sætter skatten op. De bliver altså glade både i Ringkøbing og Maribo for pengene fra Rudersdal.

Omvendt er der slet ikke grundlag for at sætte skatten eller grundskylden ned. Tværtimod har vi brug for at anvende alle de ledige midler, som vi kan skrabe sammen til at afbøde nogle af de værste følgevirkninger af de besparelser, som vi lavede sidste år.

Sagen er nemlig den, at vi slet ikke er færdig med at implementere besparelserne på social- og sundhedsområdet. På skoleområdet mangler vi at pege på besparelser på 4,4 millioner kroner, der skal falde i 2019, og på børneområdet har vi allerede vedtaget besparelser i 2018 og 2019, der indirekte har betydning for normeringen på daginstitutionerne.

Lad mig bare give ét eksempel: Vi har ved sidste års budgetvedtagelse besluttet at spare næsten 1,4 millioner kroner fra og med 2019 ved at fjerne en fast ledelsesgrundtid ved hver daginstitution, der har udgjort fem timer pr. hus. Men ledelsestiden forsvinder jo ikke af den grund. Så institutionerne skal bare lægge ledelsestiden ind som en del af deres almindelige normering, så konsekvensen er en forringelse af normeringerne. Dette forslag bør vi helt sikkert rulle tilbage, hvis vi har penge til det.

Tilsvarende har vi som nævnt en kommende besparelse på skoleområdet på 4,4 millioner kroner, som vi i Børne- og Skoleudvalget havde håbet kunne findes løsninger på gennem arbejdet med en række kommissorier. Det har blot vist sig meget vanskeligere at finde besparelses-potentialer end først antaget.

Og nogle af besparelserne oplever skolerne først for alvor slå igennem om 5-10 år. Jeg tænker her på ændringen af skoledistrikter, der vil betyde en mere stabil klassedannelse på sigt. Så Radikale Venstres forslag er, at vi nu får lavet et kommunalt kompromis, hvor vi lægger låg på besparelserne og ikke implementere nye besparelser i de kommende to år indtil vi har set effekten af de allerede vedtagne besparelser og ændringer af skoledistrikter mv.

Det er i særdeles disse områder på skoleområdet og daginstitutionsområdet, at vi Radikale vil prioritere vores driftsmidler til i de kommende forhandlinger.

Det betyder også, at vi går til budgetforhandlingerne med en målsætning om, at vi udnytter vores serviceramme, så langt det er mulig.

Og lad mig nu vende blikket på investeringssiden. Enhver kommune skal have råd til investeringer. Og anlægsinvesteringerne i Rudersdal Kommune er for nedadgående, så vi skal have sikret midler til udvikling.

Lad mig nævne:

På skoleområdet har vi de seneste år afsat midler til udvikling af skolerne, så de har kunne søge puljepenge til udvikling af deres læringsmiljøer. Den pulje vil vi i Radikale Venstre gerne videreføre.

Vi skal have afsat midler til energiinvesteringer i 2018. Det er et område, hvor det er meget vigtig, at vi tager os råd til investeringerne. For med en tilbagebetalingstid på 7-10 år, så kan disse investeringer betale sig hjem og give os et driftsmæssigt råderum på sigt.

Vi skal igen have afsat midler til cykelstiprojekter. Jeg nævner bare her nogle prioriterede områder, set fra Radikale Venstre side:

* Vi skal have afsat 6-7 millioner kroner til at færdiggøre det cykelstiprojekt på Frydenlundsvej, som vi allerede har vedtaget, og som sættes i gang til næste år.

* Jeg synes, at det er tid til at få prioriteret et kys og kør projekt ved Dronninggårdskolen.

* Delt gang og cykelsti på Parcelvej vil skabe en mere sikker skolevej for eleverne til Dronninggårdsskolen.

* Bredere cykelsti på sydsiden af Øverødvej er på min ønskeliste.

* Og endelig så jeg gerne at vi kunne medfinansiere projekter omkring cykelparkering ved vore skoler.

På kulturområdet ser vi gerne, at vi får sat gang i udvikling af Holte-hallerne, som må siges at stå for tur.

Desuden er vi i samarbejde med DSB og Naturstyrelsen i gang med at udvikle Skodsborg Station til et knudepunkt for ture i det grønne til Bøllemosen og Jægersborg Hegn og videre ned til Mølleådalen og Dyrehaven. I den forbindelse har vi afsat lidt midler til renovering af forpladsen, men det er her min vurdering, at vi skal sætte lidt flere midler til udvikling af stationens forplads-areal.

Ja, som I kan høre, bliver der nok at tage fat på.

Lad mig afslutningsvist vende tilbage til behovet for at vi udnytter vores servicerammen. Her vil Radikale Venstre særligt prioritere børnene og skolerne.

Jeg ser frem til konstruktive forhandlinger. Sidste år var min tale med overskriften et budget i ubalance - i år kan det være med tilføjelsen... Men også med muligheder.

