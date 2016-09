R sætter fokus på boligbobler

- Det er et meget vigtigt emne i Danmarks bedste bokommune, Rudersdal, og det berører os alle. Da boligboblen brast i Danmark i årene omkring 2008 ramte det ikke kun boligmarkedet hårdt, men også den almindelige økonomi. Krisen i 2008 vidner om, at boligmarkedet er en yderst vigtig del af den samlede samfundsøkonomi. Det kan både være en katalysator for økonomisk vækst, men også det modsatte, lyder det i en pressemeddelelse fra Rudersdal Radikale Venstre.

Her i 2016 er priserne omkring de store danske byer igen ved at være tilbage på omtrent de samme niveauer som før krisen.

- Debatten til folkemødedagen vil søge at nærme sig en forståelse af, hvem som skaber boligbobler, og hvordan de kan forhindres. I stedet for blot at tale om et upersonligt marked, så lad os forsøge at dykke ned i det, og se hvilke aktører, som findes i det, siger Nikolaj Brasen fra Rudersdal Radikale Venstre, der skal være ordstyrer til debatten.