R-listen stærkere efter modgang

- Selvfølgelig var det et tab for os, da især vores formand og nummer to på vores oprindelige liste, måtte melde fra. Derfor var vi nødt til at omrokere samtidig med, at vi måtte en tur rundt i baglandet for at engagere nye friske kræfter til opstillingslisten. Vi har nu seks nye navne - heraf tre nye kvinder på listen, der paradoksalt nok samtidig er blevet bredere og stærkere end tidligere, siger Court Møller (R), der er partiets spids- og borgmesterkandidat til Frederiksborg Amts Avis tirsdag.