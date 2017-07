Politisk karriere lå lige til V-benet

Se billedserie Innovationsminister Sophie Løhde har trods sine blot 33 år en lang politisk karriere bag sig allerede. Foto: Allan Nørregaard

Rudersdal - 27. juli 2017
Af Lars Sandager Ramlow

Danmarks innovationsminister, Sophie Løhde (V), er vokset op i en politisk familie, hvor moderen er tidligere V-borgmester i Birkerød, mens faderen i dag er formand for den lokale vælgerforening. Sophie Løhde har fået nogle knubs i sin opvækst, men det har gjort hende stærkere.

- Jeg tænkte ikke så meget over det politiske som helt lille, men da min mor blev borgmester i anden omgang fra 1994-1998, hvor jeg gik i de større klasser, mærkede jeg det tydeligt. Desværre var der nogle lærere, der ikke helt kunne skille tingene ad, og det betød, at jeg allerede som 11-12-årig skulle stå på mål i klassen for nogle af de beslutninger, min mor og Venstre i Birkerød var med til at træffe. Det husker jeg tydeligt, fortæller Sophie Løhde i Frederiksborg Amts Avis torsdag.

I starten af 3.g, hvor Sophie Løhde kun lige var fyldt 18, blev hun som den yngste kandidat nogensinde valgt ind i Frederiksborg Amtsråd.

- På valgaftenen i 2001 vidste jeg ikke, om jeg var valgt ind eller ej, men jeg husker, at jeg tog ind til København for at fejre, at Danmark havde fået ny borgerlig-liberal regering med Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Sikke en fest, husker hun.

Også forældrene fejrede valgsejren, hvor Venstre gik 14 mandater frem og blev landets største parti, og dagen derpå blev der åbnet en flaske champagne, da det viste sig, at datteren var blevet valgt ind i Amtsrådet:

- Vi har faktisk aldrig fejret Sophies valgsejre med store middage og festivitas, for Sophie har altid haft så travlt med møder og andre forpligtelser efter valgene. Derfor har Ole og jeg oftest blot fejret de flotte resultater med et lille glas, fortæller Karin Løhde.

Som årene er gået er rollerne lige så stille skiftet mellem mor og datter.

- Det kan godt være, at Sophie som ung hørte for, at jeg var borgmester, men i dag er det omvendt. Når folk nævner navnet Løhde, så er det ikke borgmesteren, der tænkes på, så er det ministeren. I dag er det sådan, at jeg bliver konfronteret og skal stå på mål for, hvad Sophie er med til at beslutte... Det er lidt sjovt. Men jeg er stolt af hende, og jeg ved, hun arbejder myreflittigt for et bedre Danmark, lyder det fra Karin Løhde.

