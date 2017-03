Børne- og Skoleudvalget med Randi Mondorf (V) i spidsen har sendt et brev til kommunens skoler, hvor de påtager sig ansvaret for besparelserne på området. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Politikere til skoler: Besparelser er vores ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere til skoler: Besparelser er vores ansvar

Rudersdal - 06. marts 2017 kl. 06:16 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ansvaret er vores!

Med denne overskrift har kommunens Børne- og Skoleudvalg sendt et brev til samtlige skoler i kommunen, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Brevet er afsendt af samtlige syv medlemmer i Børne- og Skoleudvalget, og ifølge formanden for udvalget, Randi Mondorf (V), er brevet blandt andet sendt som et svar på et brev fra Marianne Toftegaard, der er kredsformand i Rudersdalkredsen i Danmarks Lærerforening. Kredsformanden sendte i februar et brev til Børne- og Skoleudvalget, hvor hun blandt andet skriver følgende:

»(D)et er jeres ansvar som politikere at sætte rammerne for serviceniveauet i kommunen - og tage ansvaret, specielt, når der sker forringelser. Det er vigtigt, at det ikke er den enkelte medarbejder, der skal stå på mål over for borgerne, når I som politikere har besluttet et ændret serviceniveau«.

- Det ansvar tager vi selvfølgelig på os, og så handler det også om at skærme skolelederne lidt, for de får jo kritik fra forældrene af de besparelser, og det må vi jo ret beset tage på vores kappe. Vores brev kommer sig desuden af en fornemmelse af, at man fra skolerne gerne vil have, at vi tydeligt markerer vores politiske ansvar for det budget, der er indgået, siger Randi Mondorf.

Brevet fra Lærerforenings kredsformand kan læses i sin helhed på kredsens hjemmeside www.rudersdalkredsen.dk.

Læs hele artiklen og brevet fra Børne- og Skoleudvalget i Frederiksborg Amts Avis mandag.