Politiker og Parkinson-patient Elisabeth Ildal er frem mod World Parkinson Congress i Kyoto i 2017 blevet udnævnt til verdensblogger. Hun vil blandt andet blogge om boksning og cykling. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Politiker skal blogge til verden om sin sygdom

Rudersdal - 10. maj 2017 kl. 09:46 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med 15 andre mennesker fra i alt syv lande er kommunalpolitikeren og Parkinson-patienten Elisabeth Ildal blevet udnævnt til verdensblogger op til World Parkinson Congress, som afholdes i Kyoto i Japan i 2019. I tiden frem mod kongressen, som er den femte af sin slags og som afholdes hvert tredje år, skal Elisabeth Ildal blogge om sit liv med Parkinson.

- Jeg er glad for at få muligheden for at være med til at sætte fokus på Parkinson, for mange mennesker ved ikke rigtigt, hvad det er. Folk tror, at det er noget gamle mænd får, og at man ryster. Men det er kun rigtigt til en vis grad, for 33 procent af Parkinson-patienterne ryster ikke, og næsten lige så mange kvinder som mænd bliver ramt. Der er en masse skjulte symptomer, som man måske ikke lægger mærke til og som aldrig kommer frem, siger Elisabeth Ildal onsdag til Frederiksborg Amts Avis.

Ifølge Elisabeth Ildal selv er hendes liv blevet bedre, efter hun fik konstateret Parkinson.

- Det kan godt være, at det lyder provokerende for nogle mennesker, men mit liv er blevet bedre med Parkinson. Man bliver taknemmelig for at vågne hver morgen, og hver morgen, når vågner, så sætter jeg mig på sengekanten og siger: »Yes mand, jeg er i live!«. Så går jeg ud og tager mine fire piller, og så knalder jeg Earth, Wind & Fire på med Written in the Stone og skråler med, og så begynder min dag. Min mand siger, at det man lægger mest markant mærke til, når jeg ikke er hjemme, er stilheden om morgenen, siger Elisabeth Ildal med et grin.

Med den tilgang til livet som Parkinson-patient er Elisabeth Ildal derfor ikke i tvivl om, hvad hun vil fokusere på i sine blogindlæg.

- Jeg har lovet mig selv, at jeg vil bruge resten af mine dage på at være med til at udbrede kendskabet til, hvad Parkinson egentlig er, og hvordan man kan leve et godt liv med det. Derfor vil jeg skrive om det positive, og hvad man selv kan gøre for at have et godt liv med Parkinson, siger Elisabeth Ildal, der som verdensblogger skal skrive to større blogindlæg i år, to større indlæg næste år og tre større indlæg i 2019.

