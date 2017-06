Politidirektør: - Vi gør en indsats

Han påpeger, at udfordringen for politiet er, at de kriminelle flytter sig. Det vil sige, at de forsvinder fra et område, når politiet ofte patruljerer, men at det også sker, at de vender tilbage, når den særlige indsats dæmpes igen.

- Borgerne skal blive ved med at ringe til politiet, når de ser kriminalitet. Og det er klart, at vi handler på den nye viden, vi nu har om Birkerød. Vi skruer op for vores patrulje-tilstedeværelse. I Nordsjællands Politi prioriterer vi utrygheds-skabende bande- og narkokriminalitet højt. Desværre er det sådan, at så længe, der er et marked for narko, så vil der også være et marked for personer, der vil tjene penge på det. Derfor er det ikke kriminalitet, vi kan løse alene. Vi har brug for hjælp fra forældre og kommuner, og så selvfølgelig igen, at borgerne informerer os, når de har viden om disse former for kriminalitet.