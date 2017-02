Operativ leder af færdselsafdelingen i Nordsjællands Politi Per Lundbæk Nielsen, der her bliver interviewet af DR, mener, at fartbøderne skyldes, at bilisterne var uopmærksomme. Foto: Lars Sandager Ramlow

Politi: Bøderegn var bilisters skyld

Rudersdal - 04. februar 2017 kl. 06:49 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var bilisterne, der var uopmærksomme, og ikke skiltningen den var gal med, da flere tusinde bilister røg i en fotofælde på Helsingørmotorvejen. Det mener politiet, der i disse dage forsvarer bøderne i retten. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Bilisterne har i min verden været uopmærksomme, sagde operativ leder af færdselsafdelingen i Nordsjællands Politi Per Lundbæk Nielsen om sagen, hvor der i sommeren 2015 blev udskrevet rekordmange fartbøder til bilister på Helsingørmotorvejen.

- Der var så mange forhold, der gjorde, at hvis ikke man satte hastigheden ned, så var det for mig at se ren og skær uopmærksomhed, sagde Per Lundbæk Nielsen.

I forbindelse med et vejarbejde, der startede i 2013 på strækningen, har der i en længere periode været en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen på strækningen, hvilket i perioden, hvor de mange tusinde bilister røg i fartfælden var sat ned til 50 kilometer i timen.

Advokat Poul Bach, der prøver en række af fartsagerne ved Retten i Lyngby, er dog ikke enig i, at de flere tusinde bilister, der blev blitzet, var uopmærksomme. Advokaten, samt et flertal af bilisterne, mener i stedet, at politiet ikke har fulgt anvisningerne for korrekt opsætning af skiltene. Ingen af bilisterne benægter at have kørt de mellem 70 og 80 kilometer i timen, som manges vedkommende er tale om. De bestrider til gengæld, at det skulle have været muligt at orientere sig om den nedsatte hastighedsgrænse.

I sin afsluttende procedure lagde Poul Bach da også vægt på vigtigheden af, at skiltningen skal være tydelig.

- De har ikke fulgt reglerne for, hvordan skiltningen skal opstilles, og jeg mener, at der blandt andet skulle have været større afstand fra skiltene til vejarbejdet, og at skiltene skulle have været større og tydeligere, siger Poul Bach.

Anklagemyndigheden fra Nordsjællands Politi mente til gengæld, at det var tydeligt, at politiet havde udført deres job korrekt, og at deres vidneudsagn også pegede på, at de havde kørt en del af strækningen inden de satte fotovognen op, og at de havde konstateret, at skiltningen var udført korrekt. Der falder dom i sagen torsdag den 9. februar.

