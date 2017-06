Plejeboliger vedtaget trods protest

Der bliver stadigt flere ældre, plejekrævende borgere i Rudersdal Kommune, og derfor er det nødvendigt at udvide antallet af plejeboliger løbende. Det sker enten ved at udvide de eksisterende plejecentre eller ved at bygge nyt, der hvor behovet er størst.

Ved at inddrage en p-plads og en renoveringsmoden løbsbane kommer grundens areal op på 17.000 kvadratmeter. Med en bebyggelsesprocent på 35 vil det være muligt at bebygge 6000 kvadratmeter, som giver plads til et nyt plejecenter med 70 plejeboliger, inklusive fællesarealer. Det er planen, at plejecentret skal stå færdigt i 2022, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi støtter placeringen af plejeboliger ved Skovlyskolen, for det er i Holte, der er størst behov og arealet her er det bedst mulige. Vi har været i gang længe med at finde den mest egnede placering her i Holte, lige som vi hele tiden kigger på, hvordan vi kan udvide antallet af plejeboliger andre steder i kommunen. Vi anerkender fuldt ud, at der er trafikale udfordringer, som skal løses, men appellerer også til, at man i øvrigt ser mulighederne og den gode synergi i at have børn, unge og ældre som naboer.