Performancehus til børn og unge

Snart får Birkerøds børn og unge et nyt »performancehus«, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Performancehuset skal ligge i Kulturcenter Mantziusgården og kommer til at indeholde to øvelokaler til musik, et øverum til teatergruppen Limenas, et opholdsrum til Performancehusets brugere, et lokale til elektronisk musik og programmering, et rum til værkstedsaktiviteter og ikke mindst en mindre teatersal med en scene, der får navnet »1905 Scenen«. Den skal bruges til teaterøverum, cafékoncerter, orkester- og korøvning m.m.